Россиянин впал в кому после аварии во Вьетнаме

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянин попал в серьезное ДТП во Вьетнаме и впал в кому.
- Ему сделали операцию на головном мозге, но значительных улучшений нет.
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Россиянин попал в аварию во Вьетнаме, он находится в коме в реанимации, сообщил РИА Новости его друг Дмитрий.
"Алексей во Вьетнаме попал в сильнейшее ДТП в четверг на прошлой неделе. До сих пор находится в коме в реанимации", - сказал собеседник.
По его словам, Алексею уже сделали операцию на головном мозге, чтобы убрать гематомы, но значительных улучшений нет.
Также он отметил, что Алексей в последнее время жил во Вьетнаме, семьи у него там нет.
Как сообщает Telegram-канал Baza, ранее какое-то время Алексей жил в Санкт-Петербурге, но отправился путешествовать по Азии на мотоцикле.