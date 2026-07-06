Россиянин впал в кому после аварии во Вьетнаме

Краткий пересказ от РИА ИИ Россиянин попал в серьезное ДТП во Вьетнаме и впал в кому.

Ему сделали операцию на головном мозге, но значительных улучшений нет.

ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Россиянин попал в аварию во Вьетнаме, он находится в коме в реанимации, сообщил РИА Новости его друг Дмитрий.

"Алексей во Вьетнаме попал в сильнейшее ДТП в четверг на прошлой неделе. До сих пор находится в коме в реанимации", - сказал собеседник.

По его словам, Алексею уже сделали операцию на головном мозге, чтобы убрать гематомы, но значительных улучшений нет.

Также он отметил, что Алексей в последнее время жил во Вьетнаме, семьи у него там нет.