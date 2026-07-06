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Россиянин впал в кому после аварии во Вьетнаме - РИА Новости, 06.07.2026
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Туризм
 
12:07 06.07.2026
Россиянин впал в кому после аварии во Вьетнаме

РИА Новости: россиянин впал в кому после серьезной аварии во Вьетнаме

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид города Нячанг во Вьетнаме
Вид города Нячанг во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Антон Денисов
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Вид города Нячанг во Вьетнаме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин попал в серьезное ДТП во Вьетнаме и впал в кому.
  • Ему сделали операцию на головном мозге, но значительных улучшений нет.
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Россиянин попал в аварию во Вьетнаме, он находится в коме в реанимации, сообщил РИА Новости его друг Дмитрий.
"Алексей во Вьетнаме попал в сильнейшее ДТП в четверг на прошлой неделе. До сих пор находится в коме в реанимации", - сказал собеседник.
По его словам, Алексею уже сделали операцию на головном мозге, чтобы убрать гематомы, но значительных улучшений нет.
Также он отметил, что Алексей в последнее время жил во Вьетнаме, семьи у него там нет.
Как сообщает Telegram-канал Baza, ранее какое-то время Алексей жил в Санкт-Петербурге, но отправился путешествовать по Азии на мотоцикле.
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