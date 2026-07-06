Краткий пересказ от РИА ИИ
- Полетные задания для ударов в рамках резонансных акций ВСУ загружались непосредственно британскими военнослужащими, заявило источник.
- Лондон мог стоять за ударами по Музею обороны Севастополя и Киево-Печерской лавре.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полетные задания для ударов в рамках резонансных акций ВСУ загружались непосредственно британскими военнослужащими, сообщил РИА Новости источник.
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"Командиры оперативно-тактического звена и операторы систем вооружений ВСУ могли и не знать об истинных целях атак, поскольку полетные задания для ракетных комплексов иностранного производства формировались и загружались в системы непосредственно британскими военнослужащими", - сказал собеседник агентства.
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