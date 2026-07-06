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Источник: полетные задания для резонансных ударов ВСУ загружали британцы - РИА Новости, 06.07.2026
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Источник: полетные задания для резонансных ударов ВСУ загружали британцы

РИА Новости: полетные задания для резонансных ударов ВСУ загружали британцы

© Фото предоставлено музеемПоследствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото предоставлено музеем
Последствия пожара после атаки ВСУ в музее-панораме обороны Севастополя . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полетные задания для ударов в рамках резонансных акций ВСУ загружались непосредственно британскими военнослужащими, заявило источник.
  • Лондон мог стоять за ударами по Музею обороны Севастополя и Киево-Печерской лавре.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Полетные задания для ударов в рамках резонансных акций ВСУ загружались непосредственно британскими военнослужащими, сообщил РИА Новости источник.
По словам собеседника агентства, Лондон мог стоять за рядом резонансных атак ВСУ, среди которых удар по Музею обороны Севастополя и Киево-Печерской лавре.
«
"Командиры оперативно-тактического звена и операторы систем вооружений ВСУ могли и не знать об истинных целях атак, поскольку полетные задания для ракетных комплексов иностранного производства формировались и загружались в системы непосредственно британскими военнослужащими", - сказал собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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