Источник: полетные задания для резонансных ударов ВСУ загружали британцы

«

"Командиры оперативно-тактического звена и операторы систем вооружений ВСУ могли и не знать об истинных целях атак, поскольку полетные задания для ракетных комплексов иностранного производства формировались и загружались в системы непосредственно британскими военнослужащими", - сказал собеседник агентства.