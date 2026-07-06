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Лондон накачивает ВСУ оружием для затягивания конфликта, заявил источник - РИА Новости, 06.07.2026
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14:38 06.07.2026 (обновлено: 14:46 06.07.2026)
Лондон накачивает ВСУ оружием для затягивания конфликта, заявил источник

РИА Новости: Лондон накачивает ВСУ оружием для затягивания конфликта

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лондон позиционирует себя как один из основных спонсоров Киева в Европе и поставляет ВСУ оружие.
  • Его цель — затягивания конфликта "до последнего украинца", заявил источник.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Лондон, позиционируя себя в качестве одного из основных спонсоров Киева в Европе, накачивает ВСУ оружием для затягивания конфликта, сообщил РИА Новости источник.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов.
«
"Лондон продолжает позиционировать себя как один из основных в Европе кураторов и спонсоров режима Зеленского, накачивающих ВСУ вооружениями и военной техникой с целью затягивания конфликта "до последнего украинца", - сказал источник агентству, комментируя эту тему.
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