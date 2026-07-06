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"Лондон продолжает позиционировать себя как один из основных в Европе кураторов и спонсоров режима Зеленского, накачивающих ВСУ вооружениями и военной техникой с целью затягивания конфликта "до последнего украинца", - сказал источник агентству, комментируя эту тему.