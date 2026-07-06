Краткий пересказ от РИА ИИ
- Источник сообщил, что Британия могла стоять за рядом резонансных акций ВСУ.
- Среди них — атака на Музей обороны Севастополя и Киево-Печерскую лавру в июне.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Британия могла стоять за рядом резонансных акций ВСУ, включая атаку на Музей обороны Севастополя и Киево-Печерскую лавру в июне, сообщил РИА Новости источник.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости ранее, что Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов.
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"Британцы могли стоять и за рядом других резонансных акций ВСУ, включая демонстративную атаку на Музей обороны Севастополя и Киево-Печерскую лавру в июне", - сообщил собеседник агентства.
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