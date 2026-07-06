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За атакой на музей в Севастополе может стоять Британия, считает источник - РИА Новости, 06.07.2026
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14:40 06.07.2026 (обновлено: 14:59 06.07.2026)
За атакой на музей в Севастополе может стоять Британия, считает источник

РИА Новости: Британия могла стоять за рядом резонансных акций ВСУ

© Фото : Музей обороны СевастополяПоследствия пожара в музее обороны Севастополя, возникшего в результате атаки ВСУ
Последствия пожара в музее обороны Севастополя, возникшего в результате атаки ВСУ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Музей обороны Севастополя
Последствия пожара в музее обороны Севастополя, возникшего в результате атаки ВСУ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Источник сообщил, что Британия могла стоять за рядом резонансных акций ВСУ.
  • Среди них — атака на Музей обороны Севастополя и Киево-Печерскую лавру в июне.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Британия могла стоять за рядом резонансных акций ВСУ, включая атаку на Музей обороны Севастополя и Киево-Печерскую лавру в июне, сообщил РИА Новости источник.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости ранее, что Лондон управляет киевским режимом в ходе совершения им терактов.
«
"Британцы могли стоять и за рядом других резонансных акций ВСУ, включая демонстративную атаку на Музей обороны Севастополя и Киево-Печерскую лавру в июне", - сообщил собеседник агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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