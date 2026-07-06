Краткий пересказ от РИА ИИ
- Сара Вагенкнехт потребовала срочной смены правительства ФРГ из-за планов привлечь более 200 миллиардов евро из-за роста расходов на оборону.
- Она назвала приоритет оборонных расходов над социальной сферой "безответственным" и указала на сокращение пенсий и медицинского обслуживания для финансирования вооружений.
БЕРЛИН, 6 июл - РИА Новости. Основательница немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт потребовала срочной смены правительства ФРГ на фоне планов властей привлечь более 200 миллиардов евро из-за роста расходов на оборону.
Правительство ФРГ одобрило в понедельник проект федерального бюджета на 2027 год. По словам министра финансов ФРГ Ларса Клингбайля, чистый объем заимствований бюджета в следующем году составит 119 миллиардов евро.
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"В следующем году ХДС/ХСС и СДПГ (правящая коалиция ФРГ - ред.) намерены взять на себя более 200 миллиардов новых долгов… Это правительство необходимо срочно сменить, пока оно окончательно не разорило Германию", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
Политик отметила, что правительство ФРГ привлекает новые заимствования с целью роста расходов на оборону, которые, по ее словам, уже к 2030 году составят 183 миллиарда евро. В этой связи она назвала приоритет оборонных расходов над социальной сферой "безответственным".
"Это просто безответственно… Вместо того, чтобы направить эти средства хотя бы на ремонт наших обветшалых школ, дорог и больниц, большая часть этой суммы будет растрачена на завышенную по стоимости военную технику", - указала Вагенкнехт.
По ее словам, в будущем почти каждый третий евро из федерального бюджета ФРГ будет потрачен на танки, дроны и истребители.
"Чтобы профинансировать гигантскую гонку вооружений, которая не делает нашу страну безопаснее, федеральное правительство жестоко сокращает пенсии и медицинское обслуживание. Одни только проценты по долгам, связанным с вооружением, обрушатся на налогоплательщиков и разрушат социальное государство в том виде, в каком мы его знаем", - резюмировала Вагенкнехт.
Германия в апреле впервые в своей истории официально утвердила военную стратегию. В документе заявлена цель создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Россия в стратегии определена как "главная угроза". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная концепция Германии - это квинтэссенция конфронтации Европы против России.