Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина согласилась обменять свои дроны на польские истребители МиГ-29.
- У Польши есть 14 самолетов МиГ-29, которые исчерпают эксплуатационные ресурсы до 2028 года.
- Переговоры между Украиной и Польшей по обмену дронов на МиГ-29 продолжаются.
ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Украина согласилась обменять свои дроны на польские истребители МиГ-29, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
"Мы получили заявление украинской стороны, что они далее заинтересованы, представили свои предложения передачи дронов Польше в ближайшие два года", - сказал Косиняк-Камыш.
Он пояснил, что у Польши есть 14 самолетов МиГ-29. До 2028 года они исчерпают эксплуатационные ресурсы.
"Польское предложение было очень ясное – МиГи за дроны. Сначала был позитивный ответ, что сначала украинская сторона проведет технический осмотр самолетов МиГ-29. Сейчас идет процесс переговоров. Я уже думал, что он остановился в мертвой точке, но прошлая неделя дает шансы на дальнейшие переговоры. Вопрос не закрыт", - сказал польский министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.