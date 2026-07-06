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Украина согласилась обменять свои дроны на польские истребители МиГ-29 - РИА Новости, 06.07.2026
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20:56 06.07.2026
Украина согласилась обменять свои дроны на польские истребители МиГ-29

Украина согласилась обменять свои беспилотники на польские истребители МиГ-29

CC BY 2.0 / Geoff Moore / Истребитель МиГ-29 ВВС Польши
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
CC BY 2.0 / Geoff Moore /
Истребитель МиГ-29 ВВС Польши. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина согласилась обменять свои дроны на польские истребители МиГ-29.
  • У Польши есть 14 самолетов МиГ-29, которые исчерпают эксплуатационные ресурсы до 2028 года.
  • Переговоры между Украиной и Польшей по обмену дронов на МиГ-29 продолжаются.
ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Украина согласилась обменять свои дроны на польские истребители МиГ-29, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.
Польша ранее планировала передать часть оставшихся в стране МиГ-29 Украине в обмен на беспилотные технологии. Косиняк-Камыш в начале июля заявил, что украинская сторона отказалась поставлять дроновые технологии, в связи с чем не получит эти истребители.
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"Мы получили заявление украинской стороны, что они далее заинтересованы, представили свои предложения передачи дронов Польше в ближайшие два года", - сказал Косиняк-Камыш.
Он пояснил, что у Польши есть 14 самолетов МиГ-29. До 2028 года они исчерпают эксплуатационные ресурсы.
"Польское предложение было очень ясное – МиГи за дроны. Сначала был позитивный ответ, что сначала украинская сторона проведет технический осмотр самолетов МиГ-29. Сейчас идет процесс переговоров. Я уже думал, что он остановился в мертвой точке, но прошлая неделя дает шансы на дальнейшие переговоры. Вопрос не закрыт", - сказал польский министр.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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