Краткий пересказ от РИА ИИ Украина согласилась обменять свои дроны на польские истребители МиГ-29.

У Польши есть 14 самолетов МиГ-29, которые исчерпают эксплуатационные ресурсы до 2028 года.

Переговоры между Украиной и Польшей по обмену дронов на МиГ-29 продолжаются.

ВАРШАВА, 6 июл – РИА Новости. Украина согласилась обменять свои дроны на польские истребители МиГ-29, заявил журналистам министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш.

Польша ранее планировала передать часть оставшихся в стране МиГ-2 9 Украине в обмен на беспилотные технологии. Косиняк-Камыш в начале июля заявил, что украинская сторона отказалась поставлять дроновые технологии, в связи с чем не получит эти истребители.

"Мы получили заявление украинской стороны, что они далее заинтересованы, представили свои предложения передачи дронов Польше в ближайшие два года", - сказал Косиняк-Камыш.

Он пояснил, что у Польши есть 14 самолетов МиГ-29. До 2028 года они исчерпают эксплуатационные ресурсы.

"Польское предложение было очень ясное – МиГи за дроны. Сначала был позитивный ответ, что сначала украинская сторона проведет технический осмотр самолетов МиГ-29. Сейчас идет процесс переговоров. Я уже думал, что он остановился в мертвой точке, но прошлая неделя дает шансы на дальнейшие переговоры. Вопрос не закрыт", - сказал польский министр.