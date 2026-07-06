Предполагаемый убийца девочки в Ленинградской области владел стройфирмой

Краткий пересказ от РИА ИИ Федор Мехнин владел строительной фирмой ООО «Мегаполис», учрежденной в 2015 году в Санкт-Петербурге.

С июня 2016 года налоговая блокировала счета компании из-за взыскания задолженности и непредоставления декларации, а в декабре 2020 года фирма была исключена из ЕГРЮЛ.

Суд в Санкт-Петербурге арестовал Федора Мехнина по обвинению в убийстве 12-летней девочки.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Предполагаемый убийца девочки в Ленинградской области Федор Мехнин владел строительной фирмой, следует из юридических документов и материалов сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.

По данным сервиса, Мехнин в 2015 году учредил в Санкт-Петербурге ООО "Мегаполис", которое занималось строительством жилых и нежилых зданий. При этом, согласно материалам, с июня 2016 года налоговая блокировала счета компании из-за взыскания задолженности, а также непредоставления налогоплательщиком-организацией декларации в установленный срок.

Вместе с тем, как следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, в августе 2020 года в ЕГРЮЛ была подана справка о непредставлении юрлицом в течение последних 12 месяцев документов отчетности, а в декабре 2020 года фирма была исключена.

В воскресенье суд в Санкт-Петербурге арестовал ранее судимого Федора Мехнина по обвинению в убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе в Ленобласти. Мужчина уже дал изобличающие его показания.