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Предполагаемый убийца девочки в Ленинградской области владел стройфирмой - РИА Новости, 06.07.2026
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16:23 06.07.2026
Предполагаемый убийца девочки в Ленинградской области владел стройфирмой

Предполагаемый убийца девочки в Ленинградской области владел строительной фирмой

© МВД РоссииЗадержание подозреваемого в убийстве девочки в Ленинградской области. Кадр видео
Задержание подозреваемого в убийстве девочки в Ленинградской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© МВД России
Задержание подозреваемого в убийстве девочки в Ленинградской области. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Федор Мехнин владел строительной фирмой ООО «Мегаполис», учрежденной в 2015 году в Санкт-Петербурге.
  • С июня 2016 года налоговая блокировала счета компании из-за взыскания задолженности и непредоставления декларации, а в декабре 2020 года фирма была исключена из ЕГРЮЛ.
  • Суд в Санкт-Петербурге арестовал Федора Мехнина по обвинению в убийстве 12-летней девочки.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Предполагаемый убийца девочки в Ленинградской области Федор Мехнин владел строительной фирмой, следует из юридических документов и материалов сервиса "БИР-Аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости.
По данным сервиса, Мехнин в 2015 году учредил в Санкт-Петербурге ООО "Мегаполис", которое занималось строительством жилых и нежилых зданий. При этом, согласно материалам, с июня 2016 года налоговая блокировала счета компании из-за взыскания задолженности, а также непредоставления налогоплательщиком-организацией декларации в установленный срок.
Вместе с тем, как следует из юридических документов, которые есть в распоряжении РИА Новости, в августе 2020 года в ЕГРЮЛ была подана справка о непредставлении юрлицом в течение последних 12 месяцев документов отчетности, а в декабре 2020 года фирма была исключена.
В воскресенье суд в Санкт-Петербурге арестовал ранее судимого Федора Мехнина по обвинению в убийстве 12-летней девочки, тело которой нашли в лесополосе в Ленобласти. Мужчина уже дал изобличающие его показания.
По данным следствия, Мехнин угрожал ребенку ножом, когда она отказалась выполнять "действия сексуального характера". В результате мужчина нанес ей не менее 29 ударов ножом в область шеи и задней поверхности грудной клетки, а после задушил ее лямкой рюкзака. Девочка умерла на месте.
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