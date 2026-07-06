Жительницу Омской области заподозрили в убийстве бабушки топором

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жительницу Омской области заподозрили в убийстве ее 65-летней бабушки топором.
- Преступление произошло 4 июля в поселке Черлак.
- Девушке грозит 15 лет колонии.
ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Жительница Омской области подозревается в убийстве топором своей 65-летней бабушки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Преступление произошло 4 июля в поселке Черлак в Омской области. 20-летняя девушка длительное время находилась в конфликте со своей бабушкой. Родители девушки живут в разных городах. Девушка не училась и не работала.
"Действуя из личных неприязненных отношений, в ходе ссоры нанесла множество ударов топором 65-летней родственнице, с которой проживала. От причиненных телесных повреждений женщина скончалась на месте", - сообщили в пресс-службе.
Девушку задержали, рассматривается вопрос о ее аресте. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Ей грозит 15 лет колонии.