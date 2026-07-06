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Жительницу Омской области заподозрили в убийстве бабушки топором - РИА Новости, 06.07.2026
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10:24 06.07.2026 (обновлено: 10:29 06.07.2026)
Жительницу Омской области заподозрили в убийстве бабушки топором

Жительницу Омской области заподозрили в убийстве 65-летней бабушки топором

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жительницу Омской области заподозрили в убийстве ее 65-летней бабушки топором.
  • Преступление произошло 4 июля в поселке Черлак.
  • Девушке грозит 15 лет колонии.
ОМСК, 6 июл - РИА Новости. Жительница Омской области подозревается в убийстве топором своей 65-летней бабушки, сообщили в пресс-службе СУСК РФ по региону.
Преступление произошло 4 июля в поселке Черлак в Омской области. 20-летняя девушка длительное время находилась в конфликте со своей бабушкой. Родители девушки живут в разных городах. Девушка не училась и не работала.
"Действуя из личных неприязненных отношений, в ходе ссоры нанесла множество ударов топором 65-летней родственнице, с которой проживала. От причиненных телесных повреждений женщина скончалась на месте", - сообщили в пресс-службе.
Девушку задержали, рассматривается вопрос о ее аресте. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Ей грозит 15 лет колонии.
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