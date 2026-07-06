Ливио Жан-Шарль подписал новый контракт с ЦСКА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ЦСКА продлил контракт с французским центровым Ливио Жан-Шарлем на два сезона.
- Ливио Жан-Шарль выступает за ЦСКА с 2022 года и за это время три раза становился чемпионом Единой лиги ВТБ, а также два раза выигрывал Суперкубок Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА в своем Telegram-канале объявил о продлении контракта с французским центровым Ливио Жан-Шарлем.
Баскетболист, которому в ноябре исполнится 33 года, подписал новое соглашение, рассчитанное на два сезона.
Жан-Шарль выступает в составе ЦСКА с 2022 года. Вместе с армейцами он три раза становился чемпионом Единой лиги ВТБ, а также два раза выигрывал Суперкубок Единой лиги ВТБ.
В прошедшем сезоне француз в среднем за матч набирал 12 очков, делал 4,9 подбора и 1,7 передачи.
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