Рейтинг@Mail.ru
Ливио Жан-Шарль подписал новый контракт с ЦСКА - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
10:41 06.07.2026
Ливио Жан-Шарль подписал новый контракт с ЦСКА

ЦСКА продлил контракт с французским центровым Ливио Жан-Шарлем на два года

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкИгрок ПБК ЦСКА Ливио Жан-Шарль
Игрок ПБК ЦСКА Ливио Жан-Шарль - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Игрок ПБК ЦСКА Ливио Жан-Шарль. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ЦСКА продлил контракт с французским центровым Ливио Жан-Шарлем на два сезона.
  • Ливио Жан-Шарль выступает за ЦСКА с 2022 года и за это время три раза становился чемпионом Единой лиги ВТБ, а также два раза выигрывал Суперкубок Единой лиги ВТБ.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Московский баскетбольный клуб ЦСКА в своем Telegram-канале объявил о продлении контракта с французским центровым Ливио Жан-Шарлем.
Баскетболист, которому в ноябре исполнится 33 года, подписал новое соглашение, рассчитанное на два сезона.
Жан-Шарль выступает в составе ЦСКА с 2022 года. Вместе с армейцами он три раза становился чемпионом Единой лиги ВТБ, а также два раза выигрывал Суперкубок Единой лиги ВТБ.
В прошедшем сезоне француз в среднем за матч набирал 12 очков, делал 4,9 подбора и 1,7 передачи.
Баскетболисты ЦСКА - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
ЦСКА третий год подряд выиграл Единую лигу ВТБ
10 июня, 21:28
 
БаскетболСпортЛивио Жан-ШарльЕдиная лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Испания
    0
    1
  • Футбол
    07.07 03:00
    США
    Бельгия
  • Футбол
    07.07 19:00
    Аргентина
    Египет
  • Футбол
    07.07 23:00
    Швейцария
    Колумбия
  • Футбол
    08.07 19:30
    Спартак Москва
    Рубин
  • Футбол
    09.07 23:00
    Франция
    Марокко
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала