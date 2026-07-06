Силовики проводят обыски во всех компаниях лидера "Процветающей Армении"

Краткий пересказ от РИА ИИ Во всех компаниях концерна "Мульти Груп" проводятся обыски.

Он принадлежит главе оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну.

Силовики также осматривают квартиры директоров организаций, входящих в концерн.

ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Обыски проводятся во всех компаниях концерта "Мульти групп", принадлежащем главе оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, сообщила представитель политсилы Ивета Тоноян.

"В настоящее время проводятся масштабные обыски практически во всех компаниях, входящих в концерн "Мульти Груп", - написала Тоноян в соцсети Facebook*.

По ее словам, обыскивают также квартиры директоров этих организаций.

До парламентских выборов 7 июня и после них по различным обвинениям были задержаны сотни представителей оппозиционных сил, в частности блоков "Сильная Армения" и "Армения" и партии " Процветающая Армения ".