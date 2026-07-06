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Исследование: почти 60% работодателей в трудоустроили людей с инвалидностью - РИА Новости, 06.07.2026
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04:09 06.07.2026 (обновлено: 12:32 06.07.2026)
Исследование: почти 60% работодателей в трудоустроили людей с инвалидностью

РИА Новости: почти 60% работодателей в РФ трудоустроили людей с инвалидностью

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗнак "инвалид" на автомобиле в Москве
Знак инвалид на автомобиле в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Знак "инвалид" на автомобиле в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 60% работодателей сообщили, что в их компаниях работают люди с инвалидностью.
  • Почти половина работодателей (48%) выразили готовность нанимать сотрудников с инвалидностью сверх квоты.
  • Наиболее высокую готовность нанимать соискателей с инвалидностью сверх квоты выразили компании из сферы легкой промышленности, услуг для бизнеса и населения, тяжелой промышленности и логистики.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Почти 60% работодателей сообщили, что в их компаниях работают люди с инвалидностью, следует из результатов исследования hh.ru, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Согласно исследованию hh.ru, 58% российских работодателей сообщили, что в их компаниях уже работают люди с инвалидностью. Это показывает, что присутствие таких специалистов в штате перестало быть единичным случаем, хотя уровень вовлеченности и готовности компаний заметно различается в зависимости от отрасли и специфики работы", - говорится в исследовании.
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По данным hh.ru, за последний год 51% работодателей хотя бы один раз рассматривал кандидатов с инвалидностью на открытые позиции. При этом 12% таких руководителей были готовы рассматривать таких соискателей на все вакансии, а 39% - на отдельные позиции.
При этом 19% работодателей оказались не готовы принимать на работу людей с инвалидностью, а 25% компаний признались, что такие кандидаты не откликались на их вакансии.
"Тренд действительно обнадеживающий. Инклюзивный найм становится более заметной частью кадровой практики, однако важно не игнорировать сохраняющиеся барьеры: речь идет не только об инфраструктурных ограничениях, но и о нехватке знаний, устойчивых стереотипах и недостаточной готовности работодателей адаптировать рабочие процессы", - рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.
Почти половина работодателей (48%) выразили готовность нанимать сотрудников с инвалидностью сверх квоты. Для 58% из них ключевой аргумент - возможность найти сильного специалиста в условиях равной конкуренции, а не формально выполнить требования законодательства.
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"Профессиональная реализация человека должна определяться прежде всего его навыками и опытом, а не барьерами среды. Для работодателей это вопрос более точного подбора: в условиях дефицита кадров и компетенций компании расширяют круг поиска, и навыкоцентричный подход становится важнее формальных ограничений", - приводятся в исследовании слова заместителя генерального директора hh.ru Марии Комаровой.
В то же время 29% работодателей пока не готовы брать на работу людей с инвалидностью сверх квоты. Одной из ключевых причин такого решения компаний стали отраслевые особенности, в частности, вредные производственные факторы, ночные смены или специфические требования к физической нагрузке.
"Этот фактор отметили 50% работодателей, которые в той или иной степени не готовы к инклюзивному найму. Еще 35% компаний говорят о сложностях с обустройством рабочего места, а 32% - об отсутствии технической доступности", - говорится в исследовании.
Наиболее высокую готовность нанимать соискателей с инвалидностью сверх квоты выразили компании из сферы легкой промышленности (56%), услуг для бизнеса и населения (52%), а также тяжелой промышленности (50%) и логистики (50%).
"Результаты исследования показывают, что сотрудники с инвалидностью уже работают в компаниях в самых разных профессиональных ролях. Чаще всего работодатели указывают позиции, связанные с интеллектуальным трудом: такой опыт есть у 41% компаний. На массовые позиции людей с инвалидностью нанимают 28% работодателей, на производственные - 23%", - говорится в исследовании.
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