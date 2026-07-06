Исследование: почти 60% работодателей в трудоустроили людей с инвалидностью

Краткий пересказ от РИА ИИ Почти 60% работодателей сообщили, что в их компаниях работают люди с инвалидностью.

Почти половина работодателей (48%) выразили готовность нанимать сотрудников с инвалидностью сверх квоты.

Наиболее высокую готовность нанимать соискателей с инвалидностью сверх квоты выразили компании из сферы легкой промышленности, услуг для бизнеса и населения, тяжелой промышленности и логистики.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Почти 60% работодателей сообщили, что в их компаниях работают люди с инвалидностью, следует из результатов исследования hh.ru, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

"Согласно исследованию hh.ru, 58% российских работодателей сообщили, что в их компаниях уже работают люди с инвалидностью. Это показывает, что присутствие таких специалистов в штате перестало быть единичным случаем, хотя уровень вовлеченности и готовности компаний заметно различается в зависимости от отрасли и специфики работы", - говорится в исследовании.

По данным hh.ru, за последний год 51% работодателей хотя бы один раз рассматривал кандидатов с инвалидностью на открытые позиции. При этом 12% таких руководителей были готовы рассматривать таких соискателей на все вакансии, а 39% - на отдельные позиции.

При этом 19% работодателей оказались не готовы принимать на работу людей с инвалидностью, а 25% компаний признались, что такие кандидаты не откликались на их вакансии.

"Тренд действительно обнадеживающий. Инклюзивный найм становится более заметной частью кадровой практики, однако важно не игнорировать сохраняющиеся барьеры: речь идет не только об инфраструктурных ограничениях, но и о нехватке знаний, устойчивых стереотипах и недостаточной готовности работодателей адаптировать рабочие процессы", - рассказал РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Михаил Киселев.

Почти половина работодателей (48%) выразили готовность нанимать сотрудников с инвалидностью сверх квоты. Для 58% из них ключевой аргумент - возможность найти сильного специалиста в условиях равной конкуренции, а не формально выполнить требования законодательства.

"Профессиональная реализация человека должна определяться прежде всего его навыками и опытом, а не барьерами среды. Для работодателей это вопрос более точного подбора: в условиях дефицита кадров и компетенций компании расширяют круг поиска, и навыкоцентричный подход становится важнее формальных ограничений", - приводятся в исследовании слова заместителя генерального директора hh.ru Марии Комаровой.

В то же время 29% работодателей пока не готовы брать на работу людей с инвалидностью сверх квоты. Одной из ключевых причин такого решения компаний стали отраслевые особенности, в частности, вредные производственные факторы, ночные смены или специфические требования к физической нагрузке.

"Этот фактор отметили 50% работодателей, которые в той или иной степени не готовы к инклюзивному найму. Еще 35% компаний говорят о сложностях с обустройством рабочего места, а 32% - об отсутствии технической доступности", - говорится в исследовании.

Наиболее высокую готовность нанимать соискателей с инвалидностью сверх квоты выразили компании из сферы легкой промышленности (56%), услуг для бизнеса и населения (52%), а также тяжелой промышленности (50%) и логистики (50%).