Число пострадавших от атаки ВСУ в Токмаке увеличилось до 22 человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Число пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области увеличилось до 22 человек.
- На госпитализации остаются 10 человек с ранениями средней степени тяжести, восемь человек получают амбулаторную помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области увеличилось до 22 человек, сообщило министерство здравоохранения региона.
Дрон СВУ ударил по рынку города 3 июля, погибли пять жителей и еще 21 человек получил ранения, сообщал ранее губернатор региона Евгений Балицкий.