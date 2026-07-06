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Число пострадавших от атаки ВСУ в Токмаке увеличилось до 22 человек - РИА Новости, 06.07.2026
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16:40 06.07.2026 (обновлено: 16:48 06.07.2026)
Число пострадавших от атаки ВСУ в Токмаке увеличилось до 22 человек

Число пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке увеличилось до 22 человек

© Фото : Балицкий Евгений/MAXПоследствия удара по рынку в Токмаке
Последствия удара по рынку в Токмаке - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Балицкий Евгений/MAX
Последствия удара по рынку в Токмаке
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области увеличилось до 22 человек.
  • На госпитализации остаются 10 человек с ранениями средней степени тяжести, восемь человек получают амбулаторную помощь.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Число пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке Запорожской области увеличилось до 22 человек, сообщило министерство здравоохранения региона.
"Число пострадавших от атаки ВСУ на рынок в Токмаке увеличилось до 22 человек. На госпитализации остаются 10 человек с ранениями средней степени тяжести. Восемь человек получают амбулаторную помощь", - говорится в канале министерства на платформе "Макс".
Дрон СВУ ударил по рынку города 3 июля, погибли пять жителей и еще 21 человек получил ранения, сообщал ранее губернатор региона Евгений Балицкий.
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ТокмакЗапорожская областьЕвгений Балицкий
 
 
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