Кардиолог уточнила, когда прыжки с тарзанки несут риск для сердца

Краткий пересказ от РИА ИИ Прыжки с тарзанки не угрожают здоровым людям проблемами с сердцем, но скрытые патологии могут повысить риск сердечных осложнений, рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиники" Елена Малышева.

Резкий стресс во время прыжка может спровоцировать скачок давления, нарушение сердечного ритма или даже инфаркт у людей с недиагностированными болезнями, например гипертонией или ишемией.

Врач советует быть особенно внимательными людям старше 40 лет, а также тем, кто чувствует боль в груди, одышку или головокружение во время прыжка, и рекомендует отказаться от экстремального развлечения или предварительно проверить сердце.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Прыжки с тарзанки не угрожают здоровым людям проблемами с сердцем, однако скрытые патологии могут повысить риск сердечных осложнений, рассказала врач-кардиолог "СМ-Клиники" Елена Малышева.

"Если человек здоров, регулярно проходит профилактические осмотры и не имеет противопоказаний, вероятность того, что сердце "не выдержит" прыжка, крайне мала. Намного чаще опасность представляет не сам адреналин, а скрытые заболевания, о которых человек может не подозревать", - сказала Малышева "Газете.Ru"

По словам кардиолога, во время прыжка выбрасываются адреналин и норадреналин, учащаются пульс и дыхание - для здорового сердца это физиологическая норма. Однако если у человека есть недиагностированные болезни, например гипертония или ишемия, резкий стресс может спровоцировать скачок давления, нарушение сердечного ритма или даже инфаркт, отметила Малышева.

Врач советует быть особенно внимательными людям старше 40 лет, а также тем, кто чувствует боль в груди, одышку или головокружение во время прыжка. В таких случаях лучше отказаться от экстремального развлечения или хотя бы предварительно проверить сердце, подчеркнула она.