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ВСУ, вероятно, сами не знали цели атаки на Севастополь, заявили в СВР - РИА Новости, 06.07.2026
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12:24 06.07.2026 (обновлено: 12:31 06.07.2026)
ВСУ, вероятно, сами не знали цели атаки на Севастополь, заявили в СВР

СВР: Лондон не осведомил ВСУ об истинной цели атаки Музей обороны Севастополя

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По сообщению пресс-бюро Службы внешней разведки России, удар по Музею обороны Севастополя был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб.
  • В результате удара ВСУ по музею практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время, но фрагменты оригинальной работы Франца Рубо не повреждены.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки на Музей обороны Севастополя, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне с.г. был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб... Однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки", - говорится в сообщении.
ВСУ 10 июня нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.
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