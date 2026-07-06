ВСУ, вероятно, сами не знали цели атаки на Севастополь, заявили в СВР

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки на Музей обороны Севастополя, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

ВСУ 10 июня нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.