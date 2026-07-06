Краткий пересказ от РИА ИИ
- По сообщению пресс-бюро Службы внешней разведки России, удар по Музею обороны Севастополя был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб.
- В результате удара ВСУ по музею практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время, но фрагменты оригинальной работы Франца Рубо не повреждены.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки на Музей обороны Севастополя, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
"Пресс-бюро Службы внешней разведки Российской Федерации сообщает, что, по поступающей в СВР информации, резонансный удар по Музею обороны Севастополя в июне с.г. был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб... Однако украинцы, скорее всего, не были осведомлены об истинной цели атаки", - говорится в сообщении.
ВСУ 10 июня нанесли удар беспилотником по музею обороны Севастополя, разгорелся пожар. В результате была практически уничтожена панорама "Оборона Севастополя 1854-1855 годов", воссозданная в советское время. Фрагменты оригинальной работы Франца Рубо находятся в филиале музея и повреждены не были.