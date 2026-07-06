Британцы ответят за преступления против России и Украины, заявили в СВР

Краткий пересказ от РИА ИИ Служба внешней разведки заявила, что британцам придется ответить за удар по Музею обороны Севастополя и другие преступления против народов России и Украины.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Британцам придется ответить за удар по Музею обороны Севастополя и другие варварские преступления против народов России и Украины, заявила Служба внешней разведки РФ.

"Печально, что в Лондоне так и не усвоили уроки прошлого. Убеждены, что за этот удар, как и за многие другие варварские преступления против народов России и Украины, британцам все равно придется ответить", - говорится в заявлении.

Удар Киева по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб, говорится в заявлении пресс-бюро СВР. Отмечается, что полетные задания в системы вооружений для удара загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников.