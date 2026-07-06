Краткий пересказ от РИА ИИ
- Служба внешней разведки заявила, что британцам придется ответить за удар по Музею обороны Севастополя и другие преступления против народов России и Украины.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Британцам придется ответить за удар по Музею обороны Севастополя и другие варварские преступления против народов России и Украины, заявила Служба внешней разведки РФ.
Удар Киева по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб, говорится в заявлении пресс-бюро СВР. Отмечается, что полетные задания в системы вооружений для удара загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников.
Украинский конфликт в Лондоне во многом воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России, и сожжение панорамы в Музее обороны Севастополя стало для Лондона актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата, подчеркивают в СВР.