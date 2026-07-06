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Британцы ответят за преступления против России и Украины, заявили в СВР - РИА Новости, 06.07.2026
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12:23 06.07.2026 (обновлено: 12:32 06.07.2026)
Британцы ответят за преступления против России и Украины, заявили в СВР

СВР: британцам придется ответить за преступления против России и Украины

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Служба внешней разведки заявила, что британцам придется ответить за удар по Музею обороны Севастополя и другие преступления против народов России и Украины.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Британцам придется ответить за удар по Музею обороны Севастополя и другие варварские преступления против народов России и Украины, заявила Служба внешней разведки РФ.
"Печально, что в Лондоне так и не усвоили уроки прошлого. Убеждены, что за этот удар, как и за многие другие варварские преступления против народов России и Украины, британцам все равно придется ответить", - говорится в заявлении.
Удар Киева по Музею обороны Севастополя в июне был детально спланированной провокацией Лондона и его спецслужб, говорится в заявлении пресс-бюро СВР. Отмечается, что полетные задания в системы вооружений для удара загрузили британские специалисты, выступавшие под личиной военных советников.
Украинский конфликт в Лондоне во многом воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России, и сожжение панорамы в Музее обороны Севастополя стало для Лондона актом уничтожения свидетельства героизма русского солдата, подчеркивают в СВР.
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В миреРоссияУкраинаСевастопольСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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