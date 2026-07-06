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В СВР рассказали, как в Лондоне воспринимают украинский конфликт - РИА Новости, 06.07.2026
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12:21 06.07.2026 (обновлено: 12:34 06.07.2026)
В СВР рассказали, как в Лондоне воспринимают украинский конфликт

СВР: украинский конфликт в Лондоне воспринимают как попытку реванша

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкШтаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве
Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Штаб-квартира Службы внешней разведки России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лондон воспринимает украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России, сообщили в пресс-бюро СВР.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Лондон воспринимает украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Украинский конфликт в Лондоне во многом воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России", - говорится в сообщении.
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В миреЛондонУкраинаРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
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