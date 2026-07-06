Краткий пересказ от РИА ИИ
- Лондон воспринимает украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России, сообщили в пресс-бюро СВР.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Лондон воспринимает украинский конфликт как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России, сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Украинский конфликт в Лондоне во многом воспринимают как попытку реванша за нереализованный в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России", - говорится в сообщении.