Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения российской группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции.
- Нанесены поражения формированиям ВСУ в различных районах ДНР и Харьковской области.
- ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и военную технику, включая семь боевых бронированных машин, из них пять западного производства.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Подразделения российской группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника в различных районах ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Капитоловка, Гусинка, Михайловка и Подлиман в Харьковской области, Щурово, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 15 автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
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