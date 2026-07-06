ВСУ потеряли более 200 военнослужащих в зоне действий группировки "Запад"

МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Подразделения российской группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника в различных районах ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ , двух бригад морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.

"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 15 автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.