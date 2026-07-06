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ВСУ потеряли более 200 военнослужащих в зоне действий группировки "Запад" - РИА Новости, 06.07.2026
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15:37 06.07.2026 (обновлено: 15:45 06.07.2026)
ВСУ потеряли более 200 военнослужащих в зоне действий группировки "Запад"

МО: военные "Запада" заняли более выгодные рубежи, ВСУ потеряли более 200 солдат

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа на СВО
Боевая работа на СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции.
  • Нанесены поражения формированиям ВСУ в различных районах ДНР и Харьковской области.
  • ВСУ потеряли более 200 военнослужащих и военную технику, включая семь боевых бронированных машин, из них пять западного производства.
МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Подразделения российской группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям противника в различных районах ДНР и Харьковской области, ВСУ потеряли более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
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"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, двух бригад морской пехоты и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.

Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Капитоловка, Гусинка, Михайловка и Подлиман в Харьковской области, Щурово, Яцковка, Рубцы и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Всего в полосе ответственности группировки войск "Запад" потери противника составили более 200 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, из них пять западного производства, 15 автомобилей и артиллерийское орудие", - добавили в МО РФ.
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