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В Дагестане спасли котенка, провалившегося в вентиляционную трубу - РИА Новости, 06.07.2026
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19:32 06.07.2026 (обновлено: 19:49 06.07.2026)
В Дагестане спасли котенка, провалившегося в вентиляционную трубу

МЧС Дагестана: спасатели спасли котенка, провалившегося в вентиляционную трубу

© Фото : МЧС ДАГЕСТАНА/TelegramСпасатели вызволили маленького котенка, провалившегося в вентиляционную трубу дома в Унцукульском районе Дагестана
Спасатели вызволили маленького котенка, провалившегося в вентиляционную трубу дома в Унцукульском районе Дагестана - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МЧС ДАГЕСТАНА/Telegram
Спасатели вызволили маленького котенка, провалившегося в вентиляционную трубу дома в Унцукульском районе Дагестана
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В поселке Шамилькала Унцукульского района Дагестана котенок провалился в вентиляционную трубу дома.
  • Спасатели Унцукульского поисково-спасательного подразделения вызволили котенка из вентиляционной трубы.
  • С котенком все в порядке, жильцы дома подыскивают ему хозяев.
МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Спасатели вызволили маленького котенка, провалившегося в вентиляционную трубу дома в Унцукульском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе МЧС республики.
От Единой дежурно-диспетчерской службы в ведомство поступил звонок о том, что почти сутки с вентиляционной шахты одного из домов в поселке Шамилькала раздавалось жалобное мяуканье котенка. Жители сначала сами пытались помочь хвостатому, но безуспешно. На место выехала дежурная смена Унцукульского поисково-спасательного подразделения.
"Прибыв к месту происшествия и оценив ситуацию, спасатели пытались подобраться к котенку с крыши, но затем было принято решение вызволить животное другим путем. Спустившись в подвал и применив специальный инструмент, сделали лаз в трубе и с помощью подручных средств освободили из плена котенка", – говорится в сообщении.
Сейчас с животным все хорошо, а жильцы дома подыскивают ему хозяев, добавили в МЧС.
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