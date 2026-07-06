В Дагестане спасли котенка, провалившегося в вентиляционную трубу

Краткий пересказ от РИА ИИ В поселке Шамилькала Унцукульского района Дагестана котенок провалился в вентиляционную трубу дома.

Спасатели Унцукульского поисково-спасательного подразделения вызволили котенка из вентиляционной трубы.

С котенком все в порядке, жильцы дома подыскивают ему хозяев.

МАХАЧКАЛА, 6 июл - РИА Новости. Спасатели вызволили маленького котенка, провалившегося в вентиляционную трубу дома в Унцукульском районе Дагестана, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

От Единой дежурно-диспетчерской службы в ведомство поступил звонок о том, что почти сутки с вентиляционной шахты одного из домов в поселке Шамилькала раздавалось жалобное мяуканье котенка. Жители сначала сами пытались помочь хвостатому, но безуспешно. На место выехала дежурная смена Унцукульского поисково-спасательного подразделения.

"Прибыв к месту происшествия и оценив ситуацию, спасатели пытались подобраться к котенку с крыши, но затем было принято решение вызволить животное другим путем. Спустившись в подвал и применив специальный инструмент, сделали лаз в трубе и с помощью подручных средств освободили из плена котенка", – говорится в сообщении.