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ПВО сбила три БПЛА, летевших на Москву - РИА Новости, 06.07.2026
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02:26 06.07.2026
ПВО сбила три БПЛА, летевших на Москву

Собянин: ПВО сбила три беспилотника, летевших на Москву

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета ЗРК "Тор-М2"
Боевая работа расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Боевая работа расчета ЗРК "Тор-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силы ПВО Минобороны России сбили три беспилотника.
  • Беспилотники летели на Москву.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России сбили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
МоскваСергей СобянинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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