ПВО сбила три БПЛА, летевших на Москву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО Минобороны России сбили три беспилотника.
- Беспилотники летели на Москву.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Силы ПВО Минобороны России сбили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.
"ПВО Минобороны сбили три беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - написал Собянин в канале на платформе "Макс".
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