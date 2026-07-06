Рейтинг@Mail.ru
Словакия поддержит итоговый документ саммита НАТО, заявил Пеллегрини - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:00 06.07.2026 (обновлено: 19:29 06.07.2026)
Словакия поддержит итоговый документ саммита НАТО, заявил Пеллегрини

Пеллегрини: Словакия поддержит выводы саммита НАТО

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПетер Пеллегрини
Петер Пеллегрини - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Петер Пеллегрини. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Словакия поддержит итоговый документ саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре.
  • Словакия не будет участвовать в новых финансовых взносах или кредитах, предназначенных для военной помощи Украине.
  • Словакия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.
БРАТИСЛАВА, 6 июл - РИА Новости. Словакия поддержит итоговый документ саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре, но оказывать финансовую помощь Украине не будет, заявил президент республики Петер Пеллегрини.
Пеллегрини в понедельник принял премьер-министра Словакии Роберта Фицо и главу МИД страны Юрая Бланара, чтобы обсудить подход словацкой делегации к итоговому документу саммита НАТО.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
Словакия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь, заявил Фицо
4 июля, 19:51
"Мы договорились о том, что Словакия поддержит выводы саммита НАТО. По-прежнему, однако, в силе то, что (республика - ред.) не будет участвовать в новых финансовых взносах или кредитах, которые предназначены для военной помощи Украине", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в понедельник.
По его словам, Словакия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.
"Председатель правительства Роберт Фицо также передал мне письмо генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которое подтверждает, что выводы саммита не обязывают Словакию участвовать в финансировании дальнейшей военной помощи Украине. Возможные взносы остаются индивидуальным решением отдельных государств-членов", - заключил Пеллегрини.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 02.07.2026
Словакия не даст ни одного евро на военную помощь Украине, заявил Фицо
2 июля, 13:17
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
В миреУкраинаСловакияРоссияПетер ПеллегриниРоберт ФицоМарк РюттеНАТОFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала