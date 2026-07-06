Краткий пересказ от РИА ИИ Словакия поддержит итоговый документ саммита НАТО, который состоится 7–8 июля в Анкаре.

Словакия не будет участвовать в новых финансовых взносах или кредитах, предназначенных для военной помощи Украине.

Словакия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

БРАТИСЛАВА, 6 июл - РИА Новости. Словакия поддержит итоговый документ саммита НАТО, который состоится 7-8 июля в Анкаре, но оказывать финансовую помощь Украине не будет, заявил президент республики Петер Пеллегрини.

Пеллегрини в понедельник принял премьер-министра Словакии Роберта Фицо и главу МИД страны Юрая Бланара, чтобы обсудить подход словацкой делегации к итоговому документу саммита НАТО.

"Мы договорились о том, что Словакия поддержит выводы саммита НАТО. По-прежнему, однако, в силе то, что (республика - ред.) не будет участвовать в новых финансовых взносах или кредитах, которые предназначены для военной помощи Украине", - написал Пеллегрини на своей странице в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в понедельник.

По его словам, Словакия продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь.

"Председатель правительства Роберт Фицо также передал мне письмо генерального секретаря НАТО Марка Рютте, которое подтверждает, что выводы саммита не обязывают Словакию участвовать в финансировании дальнейшей военной помощи Украине. Возможные взносы остаются индивидуальным решением отдельных государств-членов", - заключил Пеллегрини.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.