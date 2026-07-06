Посол Швеции прибыла в МИД России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол Швеции в России Кристина Юханнессон прибыла в российское внешнеполитическое ведомство.
- Приезд посла произошел на фоне атаки дронов на посольство России в Стокгольме.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Посол Швеции в России Кристина Юханнессон прибыла в российское внешнеполитическое ведомство на фоне атаки дронов на посольство РФ в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала о планах Москвы вызвать шведского посла на фоне произошедшего.
Как передает корреспондент РИА Новости, машина посла только что подъехала к зданию министерства на Смоленской.
Ранее в российской дипмиссии в Швеции сообщили, что в ночь на 2 июля посольство "подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов".