Посол Швеции прибыла в МИД России

Посол Швеции в РФ Анна Кристина Тереса Юханнессон у здания Министерства иностранных дел РФ. 6 июля 2026

Посол Швеции в РФ Анна Кристина Тереса Юханнессон у здания Министерства иностранных дел РФ. 6 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Посол Швеции в России Кристина Юханнессон прибыла в российское внешнеполитическое ведомство.

Приезд посла произошел на фоне атаки дронов на посольство России в Стокгольме.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Посол Швеции в России Кристина Юханнессон прибыла в российское внешнеполитическое ведомство на фоне атаки дронов на посольство РФ в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала о планах Москвы вызвать шведского посла на фоне произошедшего.

Как передает корреспондент РИА Новости, машина посла только что подъехала к зданию министерства на Смоленской.