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Посол Швеции прибыла в МИД России - РИА Новости, 06.07.2026
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13:57 06.07.2026 (обновлено: 14:12 06.07.2026)
Посол Швеции прибыла в МИД России

Кристина Юханнессон прибыла в МИД России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПосол Швеции в РФ Анна Кристина Тереса Юханнессон у здания Министерства иностранных дел РФ. 6 июля 2026
Посол Швеции в РФ Анна Кристина Тереса Юханнессон у здания Министерства иностранных дел РФ. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Посол Швеции в РФ Анна Кристина Тереса Юханнессон у здания Министерства иностранных дел РФ. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол Швеции в России Кристина Юханнессон прибыла в российское внешнеполитическое ведомство.
  • Приезд посла произошел на фоне атаки дронов на посольство России в Стокгольме.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Посол Швеции в России Кристина Юханнессон прибыла в российское внешнеполитическое ведомство на фоне атаки дронов на посольство РФ в Стокгольме, передает корреспондент РИА Новости.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее сообщала о планах Москвы вызвать шведского посла на фоне произошедшего.
Как передает корреспондент РИА Новости, машина посла только что подъехала к зданию министерства на Смоленской.
Ранее в российской дипмиссии в Швеции сообщили, что в ночь на 2 июля посольство "подверглось очередной атаке с использованием беспилотных летательных аппаратов".
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