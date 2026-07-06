Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты операторов БПЛА ВСУ в Василевке не знали об окружении российскими штурмовиками и были уничтожены при попытке бегства.
- В районе Василевки было уничтожено большое количество оборудования для обеспечения полетов вражеских дронов.
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Операторы дронов ВСУ работали из Василевки, не зная об окружении, а при попытке бегства были уничтожены, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового отряда "Шторм" 30-й гвардейской мотострелковой бригады майор Алексей Леонтьев.
Минобороны РФ 4 июля сообщило об освобождении Василевки в Донецкой Народной Республике. По словам офицера, расчеты операторов БПЛА противника в населенном пункте Василевка до последнего не подозревали о накоплении российских штурмовиков.
"Да, они были размещены, но после того, как они поняли, что мы в населенном пункте, они сворачивались очень быстро. Ну и на отходе, естественно, по этим подразделениям наносилось огневое воздействие артиллерией и ударными дронами", - сказал Леонтьев.
Он также отметил, что в районе Василевки было уничтожено большое количество оборудования для обеспечения полетов вражеских дронов.