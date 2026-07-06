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Боец "Центра" уничтожил боевиков самодельным снарядом в Запорожской области - РИА Новости, 06.07.2026
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06:25 06.07.2026
Боец "Центра" уничтожил боевиков самодельным снарядом в Запорожской области

Штурмовик ВС России уничтожил пять украинских военных в блиндаже под Василевкой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в секторе специальной военной операции на Украине
Военнослужащий ВС РФ в секторе специальной военной операции на Украине - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Штурмовик группировки «Центр» самостоятельно изготовил термобарический снаряд и уничтожил пять военнослужащих ВСУ в блиндаже под Василевкой.
  • Бойцы подразделения проходят серьезную подготовку перед выполнением боевых задач.
  • Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики.
ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Штурмовик "Центра" самостоятельно изготовил термобарический снаряд и уничтожил пять всушников в блиндаже под Василевкой, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 30-й гвардейской мотострелковой бригады Евгений Непомнящий.
"Мы можем сбросить человеку три элемента, с тремя сбросами. Он из этого конструирует термобарический снаряд, подходит к противнику скрытно. И пока они там веселятся, чай пьют и так далее, что-то обсуждают, он им говорит "до свидания"", - рассказал Непомнящий.
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Комвзвода подчеркнул, что все бойцы подразделения проходят очень серьезную подготовку перед выполнением боевых задач.
"Конкретный пример: вот у нас товарищ Апрель закинул такое изделие в подвал противника. То есть он собрал его аккуратненько, подкрался вечером. Вот они там болтали, болтали. Закинул в подвал, из которого они уже не вышли. Группа противника была небольшая, всего пятеро", - добавил собеседник агентства.
Согласно сообщению Минобороны РФ от 4 июля, подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики.
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