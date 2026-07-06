Краткий пересказ от РИА ИИ Штурмовик группировки «Центр» самостоятельно изготовил термобарический снаряд и уничтожил пять военнослужащих ВСУ в блиндаже под Василевкой.

Бойцы подразделения проходят серьезную подготовку перед выполнением боевых задач.

Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение и освободили населенный пункт Василевка Донецкой Народной Республики.

ДОНЕЦК, 6 июл - РИА Новости. Штурмовик "Центра" самостоятельно изготовил термобарический снаряд и уничтожил пять всушников в блиндаже под Василевкой, рассказал РИА Новости командир штурмового взвода 30-й гвардейской мотострелковой бригады Евгений Непомнящий.

"Мы можем сбросить человеку три элемента, с тремя сбросами. Он из этого конструирует термобарический снаряд, подходит к противнику скрытно. И пока они там веселятся, чай пьют и так далее, что-то обсуждают, он им говорит "до свидания"", - рассказал Непомнящий.

Комвзвода подчеркнул, что все бойцы подразделения проходят очень серьезную подготовку перед выполнением боевых задач.