Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 11 АЗС в Севастополе откроют свободную продажу топлива марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.
- Количество топлива на заправках ограничено: можно заправить 20 литров в одну машину, использование канистр запрещено.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Свободную продажу топлива откроют в Севастополе на 11 АЗС утром в понедельник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщал, что в понедельник продажа топлива на АЗС планировалась только по QR-кодам.
По его словам, доступное количество топлива на заправках ограничено. Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
Дефицит топлива возник в Севастополе и в Крыму из-за проблем с логистикой, поясняли ранее власти.
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