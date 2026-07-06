Рейтинг@Mail.ru
На 11 АЗС в Севастополе откроют свободную продажу топлива - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:48 06.07.2026
На 11 АЗС в Севастополе откроют свободную продажу топлива

На 11 АЗС в Севастополе откроют свободную продажу топлива АИ-95 Ultra и ДТ Ultra

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Машина на автозаправочной станции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 11 АЗС в Севастополе откроют свободную продажу топлива марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.
  • Количество топлива на заправках ограничено: можно заправить 20 литров в одну машину, использование канистр запрещено.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Свободную продажу топлива откроют в Севастополе на 11 АЗС утром в понедельник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Ранее Развожаев сообщал, что в понедельник продажа топлива на АЗС планировалась только по QR-кодам.
"С 10.00 на 11 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, доступное количество топлива на заправках ограничено. Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.
Дефицит топлива возник в Севастополе и в Крыму из-за проблем с логистикой, поясняли ранее власти.
Обесточенные высоковольтные линии - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Несколько районов Крыма оказались обесточенными
Вчера, 10:16
 
Специальная военная операция на УкраинеСевастопольРеспублика КрымМихаил РазвожаевАИ-95Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала