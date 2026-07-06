На 11 АЗС в Севастополе откроют свободную продажу топлива

Краткий пересказ от РИА ИИ На 11 АЗС в Севастополе откроют свободную продажу топлива марок АИ-95 Ultra и ДТ Ultra.

Количество топлива на заправках ограничено: можно заправить 20 литров в одну машину, использование канистр запрещено.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл – РИА Новости. Свободную продажу топлива откроют в Севастополе на 11 АЗС утром в понедельник, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Ранее Развожаев сообщал, что в понедельник продажа топлива на АЗС планировалась только по QR-кодам.

"С 10.00 на 11 заправках "АТАН" будет в свободной продаже топливо маро к АИ- 95 Ultra и ДТ Ultra", - написал Развожаев в своем канале на платформе " Макс ".

По его словам, доступное количество топлива на заправках ограничено. Заправить можно 20 литров в одну машину. Заправка в канистры запрещена.