В России впервые показали спектакль на борту самолета

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В России впервые сыграли спектакль на борту самолета.
- Показ спектакля «Поиск продолжается» был организован авиакомпанией «Россия» совместно с Московским академическим театром имени Владимира Маяковского на борту самолета «Сухой Суперджет 100».
- Зрителями стали дети работников авиакомпании и партнеров, а также юные участники движения «Движение Первых».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Спектакль на борту самолета впервые сыграли в России, показ был организован авиакомпанией "Россия" совместно с Московским академическим театром имени Владимира Маяковского, передает корреспондент РИА Новости.
Показ спектакля "Поиск продолжается" режиссера Дмитрия Крестьянкина был организован на борту самолета "Сухой Суперджет 100" в специальной ливрее "ЛизаАлерт" в Санкт-Петербурге. Он основан на историях реальных поисков пропавших детей и подростков волонтерами добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Зрителями спектакля стали дети работников авиакомпании и партнеров. Также в числе почетных гостей спектакль посетили юные участники всероссийского движения детей и молодежи "Движение Первых".
"Сегодня мы превратили борт самолета Superjet-100, находящегося на плановом обслуживании, в театральную сцену для наших детей, для семей наших работников. Эта великолепная пронзительная постановка непременно должна быть увиденной, возможно, будущими авиаторами, нам важно донести до них ценность взаимопонимания и доверия в семье", - сказал генеральный директор авиакомпании Ян Бург.