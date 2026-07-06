В России впервые показали спектакль на борту самолета

"Сегодня мы превратили борт самолета Superjet-100, находящегося на плановом обслуживании, в театральную сцену для наших детей, для семей наших работников. Эта великолепная пронзительная постановка непременно должна быть увиденной, возможно, будущими авиаторами, нам важно донести до них ценность взаимопонимания и доверия в семье", - сказал генеральный директор авиакомпании Ян Бург.