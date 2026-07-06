Россиянин, пострадавший в ДТП во Вьетнаме, находится в тяжелом состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россиянин Алексей попал в серьезное ДТП во Вьетнаме 2 июля и до сих пор находится в коме в реанимации.
- Ему сделали операцию на головном мозге, но значительных улучшений нет, сейчас близкие собирают средства на лечение и восстановление.
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Близкие россиянина, который находится в коме после ДТП во Вьетнаме, собирают средства на его лечение, сообщила РИА Новости знакомая пострадавшего Валентина.
Ранее друг госпитализированного россиянина рассказал РИА Новости, что Алексей попал в сильнейшее ДТП 2 июля, до сих пор он находится в коме в реанимации. Ему сделали операцию на головном мозге, чтобы убрать гематомы, но значительных улучшений самочувствия нет. Также собеседник агентства отмечал, что Алексей в последнее время жил во Вьетнаме, семьи у него там нет.
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"Он в тяжелом состоянии, кровоизлияние в мозг, операция прошла. Сейчас собирают средства на лечение и восстановление", - сказала Валентина.