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Россиянин, пострадавший в ДТП во Вьетнаме, находится в тяжелом состоянии - РИА Новости, 06.07.2026
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15:30 06.07.2026
Россиянин, пострадавший в ДТП во Вьетнаме, находится в тяжелом состоянии

РИА Новости: состояние россиянина, пострадавшего в ДТП во Вьетнаме, тяжелое

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкГород Хошимин во Вьетнаме
Город Хошимин во Вьетнаме - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Город Хошимин во Вьетнаме. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россиянин Алексей попал в серьезное ДТП во Вьетнаме 2 июля и до сих пор находится в коме в реанимации.
  • Ему сделали операцию на головном мозге, но значительных улучшений нет, сейчас близкие собирают средства на лечение и восстановление.
ВЛАДИВОСТОК, 6 июл – РИА Новости. Близкие россиянина, который находится в коме после ДТП во Вьетнаме, собирают средства на его лечение, сообщила РИА Новости знакомая пострадавшего Валентина.
Ранее друг госпитализированного россиянина рассказал РИА Новости, что Алексей попал в сильнейшее ДТП 2 июля, до сих пор он находится в коме в реанимации. Ему сделали операцию на головном мозге, чтобы убрать гематомы, но значительных улучшений самочувствия нет. Также собеседник агентства отмечал, что Алексей в последнее время жил во Вьетнаме, семьи у него там нет.
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"Он в тяжелом состоянии, кровоизлияние в мозг, операция прошла. Сейчас собирают средства на лечение и восстановление", - сказала Валентина.
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