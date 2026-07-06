Мишустин призвал действовать на опережение в промышленной трансформации

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Михаил Мишустин уверен, что Россия должна действовать на опережение в процессе промышленной трансформации, автоматизируя производство и пользуясь преимуществами искусственного интеллекта.
- Положительная динамика в обрабатывающем секторе РФ сохраняется, и одним из значимых факторов дальнейшего роста становится промышленная трансформация с использованием прорывных цифровых технологий.
- Цель масштабных инициатив — организация выпуска на собственных мощностях большинства наиболее востребованных товаров для наполнения экономики качественной отечественной продукцией.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия должна действовать на опережение в процессе промышленной трансформации, автоматизируя производство и пользуясь преимуществами искусственного интеллекта, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Выступая на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром", он отметил сохраняющуюся положительную динамику в обрабатывающем секторе РФ.
"Одним из значимых факторов дальнейшего роста становится промышленная трансформация, и основным драйвером ее выступают прорывные цифровые технологии и цифровые решения", - добавил Мишустин.
Такие решения, по его словам, размывают привычные границы между отраслями и способствуют появлению единых сквозных бизнес-процессов, которые управляют всеми этапами вывода товаров на рынок - от проектирования до реализации конечных изделий.
"Здесь важно действовать на опережение, больше усилий уделять построению гибких производственных линий с внедрением автоматизированных систем, применением преимуществ искусственного интеллекта", - подчеркнул Мишустин.
Он напомнил, что такие новации находят воплощение в девяти национальных проектах технологического лидерства.
"В настоящее время точечно донастраиваем эти стратегические инструменты, чтобы оптимизировать административные процедуры и как следствие сократить управленческие издержки компаний, сделать легче их взаимодействие с государством", - добавил глава кабмина.
Главной целью этих масштабных инициатив он назвал организацию выпуска на собственных мощностях большинства наиболее востребованных товаров, чтобы наполнить экономику качественной отечественной продукцией в соответствии с прогнозными потребностями. Премьер упомянул, что в решении этих задач задействованы тысячи предприятий, научных коллективов и конструкторских бюро, эффективность совместной работы которых необходимо обеспечить.
"Для этого мы обновляем наши карты технологической кооперации, что позволит направить прикладную исследовательскую деятельность на разработку конкретного перечня критически необходимых материалов, компонентов, комплектующих", - указал Мишустин.