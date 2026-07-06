Мишустин призвал действовать на опережение в промышленной трансформации

Краткий пересказ от РИА ИИ Михаил Мишустин уверен, что Россия должна действовать на опережение в процессе промышленной трансформации, автоматизируя производство и пользуясь преимуществами искусственного интеллекта.

Положительная динамика в обрабатывающем секторе РФ сохраняется, и одним из значимых факторов дальнейшего роста становится промышленная трансформация с использованием прорывных цифровых технологий.

Цель масштабных инициатив — организация выпуска на собственных мощностях большинства наиболее востребованных товаров для наполнения экономики качественной отечественной продукцией.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Россия должна действовать на опережение в процессе промышленной трансформации, автоматизируя производство и пользуясь преимуществами искусственного интеллекта, уверен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Выступая на пленарном заседании международной промышленной выставки "Иннопром", он отметил сохраняющуюся положительную динамику в обрабатывающем секторе РФ

"Одним из значимых факторов дальнейшего роста становится промышленная трансформация, и основным драйвером ее выступают прорывные цифровые технологии и цифровые решения", - добавил Мишустин

Такие решения, по его словам, размывают привычные границы между отраслями и способствуют появлению единых сквозных бизнес-процессов, которые управляют всеми этапами вывода товаров на рынок - от проектирования до реализации конечных изделий.

"Здесь важно действовать на опережение, больше усилий уделять построению гибких производственных линий с внедрением автоматизированных систем, применением преимуществ искусственного интеллекта", - подчеркнул Мишустин.

Он напомнил, что такие новации находят воплощение в девяти национальных проектах технологического лидерства.

"В настоящее время точечно донастраиваем эти стратегические инструменты, чтобы оптимизировать административные процедуры и как следствие сократить управленческие издержки компаний, сделать легче их взаимодействие с государством", - добавил глава кабмина.

Главной целью этих масштабных инициатив он назвал организацию выпуска на собственных мощностях большинства наиболее востребованных товаров, чтобы наполнить экономику качественной отечественной продукцией в соответствии с прогнозными потребностями. Премьер упомянул, что в решении этих задач задействованы тысячи предприятий, научных коллективов и конструкторских бюро, эффективность совместной работы которых необходимо обеспечить.