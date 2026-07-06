Самолет Ан-2 получил сертификат воздушного судна

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Самолет Ан-2, известный как "кукурузник", получил сертификат воздушного судна 3 июля, заявил в ходе "Иннопрома-2026" глава Росавиации Дмитрий Ядров.

Ан-2 представляет из себя советский легкий многоцелевой самолет. Он разработан в 1947 году. Самолет представляет собой однодвигательный биплан.