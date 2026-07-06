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Самолет Ан-2 получил сертификат воздушного судна - РИА Новости, 06.07.2026
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14:23 06.07.2026
Самолет Ан-2 получил сертификат воздушного судна

Росавиация: самолет Ан-2 получил сертификат воздушного судна 3 июля

© РИА Новости / Виталий АньковСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Виталий Аньков
Самолет Ан-2. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Росавиации Дмитрий Ядров заявил о получении самолетом Ан-2 сертификата воздушного судна 3 июля.
  • По его словам, подписание сертификата типа на самолет Ан-2 является важным событием.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Самолет Ан-2, известный как "кукурузник", получил сертификат воздушного судна 3 июля, заявил в ходе "Иннопрома-2026" глава Росавиации Дмитрий Ядров.
"Понятно, что многое изменилось в авиации. Антон Андреевич (глава Минпромторга Алиханов - ред.) правильно сказал, что нам уже не вернуть тот период времени, когда у нас летало 18 тысяч самолетов Ан-2 и обеспечивали связанность между маленькими городами, поселками, селами. Многих из них уже на сегодняшний день нет. И важным событием стало, что мы 3 июля подписали сертификат типа на самолет Ан-2", - сказал Ядров.
Ан-2 представляет из себя советский легкий многоцелевой самолет. Он разработан в 1947 году. Самолет представляет собой однодвигательный биплан.
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