В пяти российских аэропортах сняли ограничения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Росавиация сообщила о снятии ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Самары и Ульяновска.
- Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Бугульмы, Нижнекамска, Казани, Самары и Ульяновска, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Бугульма, Нижнекамск ("Бегишево"), Казань, Самара ("Курумоч"), Ульяновск ("Баратаевка"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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