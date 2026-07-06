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Рютте прокомментировал планы по сокращению присутствия США в Европе - РИА Новости, 06.07.2026
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18:06 06.07.2026 (обновлено: 18:54 06.07.2026)
Рютте прокомментировал планы по сокращению присутствия США в Европе

Рютте: Европе лучше знать, что смогут дать США в случае войны в 2 регионах

© AP Photo / Virginia MayoГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости реалистично оценивать поддержку США в случае конфликта на двух направлениях: в Индо-Тихоокеанском и Евроатлантическом регионах.
  • Он прокомментировал планы по сокращению американского присутствия в Европе в рамках НАТО.
БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Европе лучше реалистично представлять, что действительно смогут ей предоставить США в качестве поддержки в случае конфликта на двух направлениях, включая Индо-Тихоокеанский и Евроатлантический регионы, заявил генсек НАТО Марк Рютте журналистам.
Так он прокомментировал планы по сокращению американского присутствия в Европе в рамках Североатлантического блока.
"Это хорошо для планирования… Нам важно оценить, что США смогут предоставить в рамках НАТО в случае конфликта на двух театрах военных действий, допустим, в Индо-Тихоокеанском регионе и в Евроатлантике… Это делает нас даже сильнее, если мы знаем, на что можем рассчитывать", - сказал он.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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Вчера, 17:55
 
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