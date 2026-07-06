Рютте прокомментировал планы по сокращению присутствия США в Европе

БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Европе лучше реалистично представлять, что действительно смогут ей предоставить США в качестве поддержки в случае конфликта на двух направлениях, включая Индо-Тихоокеанский и Евроатлантический регионы, заявил генсек НАТО Марк Рютте журналистам.