Рютте прокомментировал планы по сокращению присутствия США в Европе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Генсек НАТО Марк Рютте заявил о необходимости реалистично оценивать поддержку США в случае конфликта на двух направлениях: в Индо-Тихоокеанском и Евроатлантическом регионах.
- Он прокомментировал планы по сокращению американского присутствия в Европе в рамках НАТО.
БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Европе лучше реалистично представлять, что действительно смогут ей предоставить США в качестве поддержки в случае конфликта на двух направлениях, включая Индо-Тихоокеанский и Евроатлантический регионы, заявил генсек НАТО Марк Рютте журналистам.
Так он прокомментировал планы по сокращению американского присутствия в Европе в рамках Североатлантического блока.
"Это хорошо для планирования… Нам важно оценить, что США смогут предоставить в рамках НАТО в случае конфликта на двух театрах военных действий, допустим, в Индо-Тихоокеанском регионе и в Евроатлантике… Это делает нас даже сильнее, если мы знаем, на что можем рассчитывать", - сказал он.