Рябков рассказал о реакции Трампа на предложение России по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Рябков заявил, что Дональд Трамп с уважением и заинтересованностью отреагировал на готовность России оказать содействие в урегулировании ситуации вокруг Ирана.
- Рябков отметил, что реакция США в практическом плане остается вопросом открытым.
- По словам Рябкова, в отношениях с США остается много неотвеченных вопросов, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке.
ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным с уважением и заинтересованностью отреагировал на готовность России оказать содействие в урегулировании вокруг Ирана, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
По словам Рябкова, ранее были ситуации, когда США декларируется одно, а делается нечто иное: "и в целом вопрос о том, как совместить намерения и практические действия, один из главных в наших взаимоотношениях с США сегодня".
"Это распространяется на всю повестку дня, будь то украинский кризис, будь то ситуация на Ближнем Востоке, включая Иран и Ормузский пролив, двусторонние так называемые раздражители, много очень неотвеченных вопросов к Вашингтону", - сказал Рябков.