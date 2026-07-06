Рябков рассказал о реакции Трампа на предложение России по Ирану

Краткий пересказ от РИА ИИ Рябков заявил, что Дональд Трамп с уважением и заинтересованностью отреагировал на готовность России оказать содействие в урегулировании ситуации вокруг Ирана.

Рябков отметил, что реакция США в практическом плане остается вопросом открытым.

По словам Рябкова, в отношениях с США остается много неотвеченных вопросов, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке.

ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным с уважением и заинтересованностью отреагировал на готовность России оказать содействие в урегулировании вокруг Ирана, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Безусловно. Уважительная и заинтересованная реакция, я бы так сказал. Как они отреагируют в практическом плане - вопрос отдельный", - сказал Рябков , отвечая на вопрос, какой была реакция США на предложение РФ оказать содействие в урегулировании вокруг Ирана.

По словам Рябкова, ранее были ситуации, когда США декларируется одно, а делается нечто иное: "и в целом вопрос о том, как совместить намерения и практические действия, один из главных в наших взаимоотношениях с США сегодня".