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Рябков рассказал о реакции Трампа на предложение России по Ирану - РИА Новости, 06.07.2026
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19:41 06.07.2026
Рябков рассказал о реакции Трампа на предложение России по Ирану

Рябков: Трамп отреагировал на готовность РФ помочь в урегулировании с Ираном

© REUTERS / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Рябков заявил, что Дональд Трамп с уважением и заинтересованностью отреагировал на готовность России оказать содействие в урегулировании ситуации вокруг Ирана.
  • Рябков отметил, что реакция США в практическом плане остается вопросом открытым.
  • По словам Рябкова, в отношениях с США остается много неотвеченных вопросов, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке.
ЗВЕНИГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным с уважением и заинтересованностью отреагировал на готовность России оказать содействие в урегулировании вокруг Ирана, заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Безусловно. Уважительная и заинтересованная реакция, я бы так сказал. Как они отреагируют в практическом плане - вопрос отдельный", - сказал Рябков, отвечая на вопрос, какой была реакция США на предложение РФ оказать содействие в урегулировании вокруг Ирана.
По словам Рябкова, ранее были ситуации, когда США декларируется одно, а делается нечто иное: "и в целом вопрос о том, как совместить намерения и практические действия, один из главных в наших взаимоотношениях с США сегодня".
"Это распространяется на всю повестку дня, будь то украинский кризис, будь то ситуация на Ближнем Востоке, включая Иран и Ормузский пролив, двусторонние так называемые раздражители, много очень неотвеченных вопросов к Вашингтону", - сказал Рябков.
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