Власти Москвы рассказали о росте обрабатывающей промышленности в 1,5 раза

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"Обрабатывающая промышленность Москвы выросла в 1,5 раза за последние три года. Такая динамика стала результатом комплексного подхода города к созданию благоприятного инвестиционного климата и реализации мер поддержки предприятий, направленных на создание новых площадок и модернизации существующих", - рассказал Гарбузов на полях "Иннопрома".