Власти Москвы рассказали о росте обрабатывающей промышленности в 1,5 раза

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Обрабатывающая промышленность Москвы выросла в 1,5 раза за последние три года, сообщил РИА Новости министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Анатолий Гарбузов.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что рост обрабатывающей промышленности в России за предыдущие три года достиг почти 23%, назвав этот показатель уникальным результатом.
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"Обрабатывающая промышленность Москвы выросла в 1,5 раза за последние три года. Такая динамика стала результатом комплексного подхода города к созданию благоприятного инвестиционного климата и реализации мер поддержки предприятий, направленных на создание новых площадок и модернизации существующих", - рассказал Гарбузов на полях "Иннопрома".
Международная выставка "Иннопром" проходит в Екатеринбурге 6-9 июля. Страной-партнером выставки впервые выступает Индонезия.