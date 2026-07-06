Модель российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. 6 июля 2026

Модель российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. 6 июля 2026

Мишустин рассказал о производстве уникальных электропоездов для ВСМ

Краткий пересказ от РИА ИИ В Свердловской области запускается производство уникальных электропоездов.

До конца 2026 года начнется сборка первого состава.

Пилотный маршрут высокоскоростного железнодорожного сообщения соединит Москву и Санкт-Петербург.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Производство уникальных электропоездов запускается в Свердловской области, ряд опытных узлов, агрегатов уже изготовлен, до конца 2026 года начнется сборка первого состава, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.

"Одним из ключевых вызовов технологического обновления в транспортном машиностроении стала организация высокоскоростного железнодорожного сообщения. Реализация этой масштабной инициативы идет уверенными темпами", - сказал он на пленарной сессии в ходе Международной промышленной выставки "Иннопром-2026".

Именно здесь – в Свердловской области – запускается производство по-настоящему уникальных электропоездов. Уже изготовлен и ряд опытных узлов и агрегатов. До конца текущего года начнется сборка первого состава", - отметил он.

Пилотный маршрут соединит Москву и Санкт-Петербург, сообщил Мишустин. "Для строительства магистрали сформирован крупный заказ на внутреннем рынке на рельсовую продукцию, арматуру, мостовую сталь и стальные канаты. Общим объемом – свыше одного миллиона тонн", - сказал он.