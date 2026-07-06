Мишустин рассказал о производстве уникальных электропоездов для ВСМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Свердловской области запускается производство уникальных электропоездов.
- До конца 2026 года начнется сборка первого состава.
- Пилотный маршрут высокоскоростного железнодорожного сообщения соединит Москву и Санкт-Петербург.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Производство уникальных электропоездов запускается в Свердловской области, ряд опытных узлов, агрегатов уже изготовлен, до конца 2026 года начнется сборка первого состава, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Одним из ключевых вызовов технологического обновления в транспортном машиностроении стала организация высокоскоростного железнодорожного сообщения. Реализация этой масштабной инициативы идет уверенными темпами", - сказал он на пленарной сессии в ходе Международной промышленной выставки "Иннопром-2026".
Именно здесь – в Свердловской области – запускается производство по-настоящему уникальных электропоездов. Уже изготовлен и ряд опытных узлов и агрегатов. До конца текущего года начнется сборка первого состава", - отметил он.
Пилотный маршрут соединит Москву и Санкт-Петербург, сообщил Мишустин. "Для строительства магистрали сформирован крупный заказ на внутреннем рынке на рельсовую продукцию, арматуру, мостовую сталь и стальные канаты. Общим объемом – свыше одного миллиона тонн", - сказал он.
Международная промышленная выставка "Иннопром-2026" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером выставки в текущем году выступит Индонезия. В целом в мероприятии примут участие представители 66 стран мира.