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Мишустин рассказал о производстве уникальных электропоездов для ВСМ - РИА Новости, 06.07.2026
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13:42 06.07.2026 (обновлено: 14:01 06.07.2026)
Мишустин рассказал о производстве уникальных электропоездов для ВСМ

Мишустин: в Свердловской области запускают производство электропоездов для ВСМ

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМодель российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. 6 июля 2026
Модель российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали на выставке Иннопром в Екатеринбурге. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Модель российского поезда для высокоскоростной железнодорожной магистрали на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Свердловской области запускается производство уникальных электропоездов.
  • До конца 2026 года начнется сборка первого состава.
  • Пилотный маршрут высокоскоростного железнодорожного сообщения соединит Москву и Санкт-Петербург.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Производство уникальных электропоездов запускается в Свердловской области, ряд опытных узлов, агрегатов уже изготовлен, до конца 2026 года начнется сборка первого состава, сообщил глава правительства РФ Михаил Мишустин.
"Одним из ключевых вызовов технологического обновления в транспортном машиностроении стала организация высокоскоростного железнодорожного сообщения. Реализация этой масштабной инициативы идет уверенными темпами", - сказал он на пленарной сессии в ходе Международной промышленной выставки "Иннопром-2026".
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Именно здесь – в Свердловской области – запускается производство по-настоящему уникальных электропоездов. Уже изготовлен и ряд опытных узлов и агрегатов. До конца текущего года начнется сборка первого состава", - отметил он.
Пилотный маршрут соединит Москву и Санкт-Петербург, сообщил Мишустин. "Для строительства магистрали сформирован крупный заказ на внутреннем рынке на рельсовую продукцию, арматуру, мостовую сталь и стальные канаты. Общим объемом – свыше одного миллиона тонн", - сказал он.
Международная промышленная выставка "Иннопром-2026" проходит в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Страной-партнером выставки в текущем году выступит Индонезия. В целом в мероприятии примут участие представители 66 стран мира.
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