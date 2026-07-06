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Эксперт напомнил о пользе прогулок для сердца и нервов - РИА Новости, 06.07.2026
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16:48 06.07.2026
Эксперт напомнил о пользе прогулок для сердца и нервов

Антонов: ходьба тренирует сердечную мышцу, поддерживает сосуды и улучшает память

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие во время прогулки в парке в Москве
Прохожие во время прогулки в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Прохожие во время прогулки в парке в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Регулярные прогулки улучшают работу сердца и нервной системы, нормализуют сон и повышают уровень энергии, рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО "Медицина" Кирилл Антонов.
  • Ходьба улучшает кровообращение, насыщает мышцы кислородом, помогает снять напряжение и восстановиться после умственной нагрузки.
  • Специалист советует гулять ежедневно минимум 20–30 минут в спокойном темпе.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Регулярные прогулки улучшают работу сердца и нервной системы, нормализуют сон и дают больше энергии, чем любые тонизирующие средства, рассказал старший инструктор-методист отделения восстановительной медицины АО "Медицина" Кирилл Антонов.
"Один из самых простых способов поддерживать здоровье без изнурительных тренировок - это прогулки. Они улучшают работу сердца, нервной системы, нормализуют сон и повышают уровень энергии лучше любой "таблетки от усталости", - сказал Антонов в беседе с "Лентой.ру".
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По словам специалиста, ходьба улучшает кровообращение, насыщает мышцы кислородом, помогает снять напряжение и восстановиться после умственной нагрузки. Кроме того, она тренирует сердечную мышцу, поддерживает сосуды, улучшает память и снижает риски, связанные с малоподвижным образом жизни, а также способствует снижению веса без интенсивных нагрузок, добавил Антонов.
Специалист советует гулять ежедневно минимум 20-30 минут в спокойном темпе, а при хорошем самочувствии чередовать обычную ходьбу с более быстрой для дополнительной пользы сердцу и сосудам.
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