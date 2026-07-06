В Калужской области из-за атаки БПЛА загорелось промпредприятие

Краткий пересказ от РИА ИИ На промышленном предприятии в Дзержинском округе Калужской области вспыхнул пожар из украинской атаки беспилотников.

Сотрудники оперативно эвакуировали, пострадавших нет.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На предприятии в Калужской области вспыхнул пожар после атаки украинских дронов, сообщил губернатор Владислав Шапша.

"В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Сотрудники предприятия оперативно эвакуированы", — написал он в канале на платформе " Макс ".

По данным главы региона, системы ПВО сбили 16 беспилотников над четырьмя муниципальными окрагами и окраиной Обнинска.

По предварительным данным, никто не пострадал, на месте работают соответствующие службы, добавил Шапша.

Ранее Минобороны назвало общее число БПЛА, сбитых ночью над российской территорией.