В Калужской области из-за атаки БПЛА загорелось промпредприятие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На промышленном предприятии в Дзержинском округе Калужской области вспыхнул пожар из украинской атаки беспилотников.
- Сотрудники оперативно эвакуировали, пострадавших нет.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На предприятии в Калужской области вспыхнул пожар после атаки украинских дронов, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Сотрудники предприятия оперативно эвакуированы", — написал он в канале на платформе "Макс".
По данным главы региона, системы ПВО сбили 16 беспилотников над четырьмя муниципальными окрагами и окраиной Обнинска.
По предварительным данным, никто не пострадал, на месте работают соответствующие службы, добавил Шапша.
Ранее Минобороны назвало общее число БПЛА, сбитых ночью над российской территорией.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18