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В Калужской области из-за атаки БПЛА загорелось промпредприятие - РИА Новости, 06.07.2026
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06:34 06.07.2026 (обновлено: 11:12 06.07.2026)
В Калужской области из-за атаки БПЛА загорелось промпредприятие

На предприятии в Калужской области произошло возгорание после атаки дрона ВСУ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На промышленном предприятии в Дзержинском округе Калужской области вспыхнул пожар из украинской атаки беспилотников.
  • Сотрудники оперативно эвакуировали, пострадавших нет.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. На предприятии в Калужской области вспыхнул пожар после атаки украинских дронов, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"В результате атаки БПЛА на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошло возгорание. Сотрудники предприятия оперативно эвакуированы", — написал он в канале на платформе "Макс".
По данным главы региона, системы ПВО сбили 16 беспилотников над четырьмя муниципальными окрагами и окраиной Обнинска.
По предварительным данным, никто не пострадал, на месте работают соответствующие службы, добавил Шапша.
Ранее Минобороны назвало общее число БПЛА, сбитых ночью над российской территорией.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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22 июня 2022, 17:18
 
Калужская областьПроисшествияОбнинскВладислав ШапшаРоссияВооруженные силы Украины
 
 
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