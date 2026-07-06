Краткий пересказ от РИА ИИ
- В районе села Таврово Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу ранены шесть человек.
- Среди пострадавших — два ребенка.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Шесть человек, в том числе два ребенка, ранены в районе села Таврово Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
«
"На участке автодороги Никольское - Таврово Белгородского округа дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Пострадали шесть человек, в том числе два ребенка", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
По информации политика, годовалая девочка и десятилетний мальчик госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Еще трое пострадавших доставлены для обследования в городскую больницу №2 Белгорода. Шестой пострадавшей бригада скорой помощи оказала помощь на месте, от транспортировки в стационар она отказалась.
Запад содрогнулся: Россия перестала сдерживаться
5 июля, 08:00