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В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автобусу ранены шесть человек - РИА Новости, 06.07.2026
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15:42 06.07.2026 (обновлено: 17:01 06.07.2026)
В Белгородской области при ударе дрона ВСУ по автобусу ранены шесть человек

В Белгородской области при ударе по автобусу пострадали 4 взрослых и 2 ребенка

© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAXПоследствия атаки ВСУ в Белгородской области
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAX
Последствия атаки ВСУ в Белгородской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В районе села Таврово Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу ранены шесть человек.
  • Среди пострадавших — два ребенка.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Шесть человек, в том числе два ребенка, ранены в районе села Таврово Белгородской области в результате удара дрона ВСУ по пассажирскому автобусу, сообщил врио губернатора региона Александр Шуваев.
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"На участке автодороги Никольское - Таврово Белгородского округа дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус. Пострадали шесть человек, в том числе два ребенка", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".

По информации политика, годовалая девочка и десятилетний мальчик госпитализированы в детскую областную клиническую больницу. Еще трое пострадавших доставлены для обследования в городскую больницу №2 Белгорода. Шестой пострадавшей бригада скорой помощи оказала помощь на месте, от транспортировки в стационар она отказалась.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
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