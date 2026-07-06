Полянский рассказал, можно ли исключить Россию из ОБСЕ

ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Механизма исключения России из ОБСЕ не существует, пояснил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

Он пояснил, что вопрос о дальнейшем участии в ОБСЕ каждая страна решает самостоятельно на уровне главы государства.