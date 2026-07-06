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Полянский рассказал, можно ли исключить Россию из ОБСЕ - РИА Новости, 06.07.2026
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02:29 06.07.2026
Полянский рассказал, можно ли исключить Россию из ОБСЕ

Постпред Полянский заявил, что у ОБСЕ нет механизма исключения России

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По словам постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрия Полянского, механизма исключения России из ОБСЕ не существует.
  • У организации нет устава, и вопрос о дальнейшем участии в ОБСЕ каждая страна решает самостоятельно на уровне главы государства.
ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Механизма исключения России из ОБСЕ не существует, пояснил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Периодически украинцы могут заявлять, что мы недостойны членства. Но механизма исключения из ОБСЕ нет. У организации даже нет устава как такового", - сказал Полянский.
Он пояснил, что вопрос о дальнейшем участии в ОБСЕ каждая страна решает самостоятельно на уровне главы государства.
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