Полянский рассказал, можно ли исключить Россию из ОБСЕ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- По словам постпреда РФ при ОБСЕ Дмитрия Полянского, механизма исключения России из ОБСЕ не существует.
- У организации нет устава, и вопрос о дальнейшем участии в ОБСЕ каждая страна решает самостоятельно на уровне главы государства.
ВЕНА, 6 июл — РИА Новости. Механизма исключения России из ОБСЕ не существует, пояснил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Он пояснил, что вопрос о дальнейшем участии в ОБСЕ каждая страна решает самостоятельно на уровне главы государства.