Краткий пересказ от РИА ИИ
- Большинство европейских стран уже не имеет средств на поддержку Киева.
- Германия готова продолжать финансирование конфликта на Украине, чтобы не допустить ее поражения.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Большинство европейских стран уже давно не имеет средств на поддержку Киева, финансирование ложится на плечи Берлина, который готов и дальше спонсировать конфликт на Украине, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
По словам политолога, Германия выражает готовность и дальше финансировать конфликт на Украине "только ради того, чтобы Украина не проиграла".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.