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Политолог рассказал, кто спонсирует конфликт на Украине - РИА Новости, 06.07.2026
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20:20 06.07.2026
Политолог рассказал, кто спонсирует конфликт на Украине

Политолог Рар: финансирование украинского конфликта ложится на плечи Берлина

© AP Photo / Lee Jin-manФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Lee Jin-man
Флаг Украины. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Большинство европейских стран уже не имеет средств на поддержку Киева.
  • Германия готова продолжать финансирование конфликта на Украине, чтобы не допустить ее поражения.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Большинство европейских стран уже давно не имеет средств на поддержку Киева, финансирование ложится на плечи Берлина, который готов и дальше спонсировать конфликт на Украине, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.
"У большинства европейских стран средств на поддержку Украины уже давно нет, все финансирование ложится на плечи Берлина", - сказал Рар.
По словам политолога, Германия выражает готовность и дальше финансировать конфликт на Украине "только ради того, чтобы Украина не проиграла".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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