Краткий пересказ от РИА ИИ Большинство европейских стран уже не имеет средств на поддержку Киева.

Германия готова продолжать финансирование конфликта на Украине, чтобы не допустить ее поражения.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Большинство европейских стран уже давно не имеет средств на поддержку Киева, финансирование ложится на плечи Берлина, который готов и дальше спонсировать конфликт на Украине, заявил РИА Новости немецкий политолог Александр Рар.

"У большинства европейских стран средств на поддержку Украины уже давно нет, все финансирование ложится на плечи Берлина", - сказал Рар

По словам политолога, Германия выражает готовность и дальше финансировать конфликт на Украине "только ради того, чтобы Украина не проиграла".