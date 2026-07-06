Краткий пересказ от РИА ИИ Политика увеличения военных расходов стран НАТО становится все менее популярной среди жителей европейских государств из-за экономических трудностей.

Европейские страны оправдывают увеличение военных расходов конфликтом на Украине и «растущей российской угрозой», но такая политика не пользуется большой популярностью.

Экономические ограничения могут стать главным фактором, определяющим возможности европейских членов НАТО выполнять новые обязательства по оборонным расходам.

БРЮССЕЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Политика увеличения военных расходов стран НАТО становится все менее популярной среди жителей европейских государств, сталкивающихся с экономическими трудностями, сообщил РИА Новости европейский источник в экспертных дипломатических кругах.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

"Правительства европейских стран оправдывают увеличение военных расходов конфликтом на Украине и тем, что они воспринимают как растущую "российскую угрозу"... Однако такая политика не пользуется большой популярностью в странах Европы", - сказал собеседник агентства.

По его словам, именно внутренние социально-экономические проблемы все сильнее осложняют реализацию масштабных планов по дальнейшему увеличению оборонных бюджетов.

"Европейские государства сталкиваются с серьезными экономическими трудностями, значительным государственным долгом, бюджетными ограничениями и политикой жесткой экономии. В таких условиях дальнейшее увеличение военных расходов становится все менее популярным среди населения и все более сложным с финансовой точки зрения", - сказал эксперт.

По его мнению, такая политика не пользуется большой популярностью в странах Европы и именно экономические ограничения могут стать одним из главных факторов, определяющих возможности европейских членов НАТО выполнять новые обязательства по оборонным расходам.

"Европейские союзники Украины, особенно "коалиция желающих" во главе с Эммануэлем Макроном, могут объявлять о новых "гарантиях безопасности" и обещать новые кредиты Украине. Однако эти заявления и обещания столкнутся с бюджетными ограничениями и не обязательно окажутся политически устойчивыми в долгосрочной перспективе, поскольку правительства ряда стран, таких как Германия и Великобритания, имеют крайне низкие рейтинги популярности", - сказал он.

Эксперт также уверен, что дальнейшее увеличение европейской помощи Украине может становиться все менее выгодным для правительств стран ЕС с внутриполитической точки зрения на фоне падения их популярности и приближающихся выборов.

"Некоторые европейские правительства уже сталкиваются с крайне низкими рейтингами, а бюджетные ограничения лишь усиливают давление на них. Это неизбежно скажется на способности сохранять прежний уровень поддержки Киева", - подчеркнул собеседник агентства.

В последние годы страны НАТО последовательно увеличивают военные бюджеты, объясняя это конфликтом вокруг Украины и необходимостью укрепления обороноспособности альянса. При этом многие европейские правительства одновременно проводят программы бюджетной экономии и сталкиваются с ростом государственного долга, что усиливает внутренние споры о приоритетах государственных расходов.