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"ЛизаАлерт" прекратила поиск матери девочки, погибшей в Ачинске - РИА Новости, 06.07.2026
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17:51 06.07.2026
"ЛизаАлерт" прекратила поиск матери девочки, погибшей в Ачинске

"ЛизаАлерт" прекратила поиски матери погибшей в Ачинске девочки

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт"
Шеврон поисково-спасательного отряда Лиза Алерт - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Шеврон поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Поиски женщины, пропавшей 27 июня в Ачинске Красноярского края вместе с пятилетней дочкой, прекращены добровольцами «ЛизаАлерт».
  • Тело девочки было найдено 5 июля, после чего поиски матери были завершены.
КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Добровольцы "ЛизаАлерт" прекратили поиски женщины, пропавшей 27 июня в Ачинске Красноярского края вместе с пятилетней дочкой, в день обнаружения тела девочки, сообщила РИА Новости представитель поисково-спасательного отряда Серафима Чооду.
Женщина с 5-летней девочкой пропали в Ачинске 27 июня. В краевом главке МВД сообщали, что с заявлением о пропаже обратился супруг 32-летней женщины, позже ГСУ СК возбудил дело. Пятого июля девочку нашли мертвой на железнодорожной насыпи в Ачинске.
"Отряд прекратил поиски Екатерины (мать девочки – ред.), поиск закрыт. Дальнейшие действия не входят в нашу компетенцию", - сказала собеседница агентства, уточнив, что мероприятия были завершены в воскресенье.
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Вчера, 16:23
 
ПроисшествияАчинскКрасноярский крайСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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