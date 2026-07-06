"ЛизаАлерт" прекратила поиск матери девочки, погибшей в Ачинске

КРАСНОЯРСК, 6 июл – РИА Новости. Добровольцы "ЛизаАлерт" прекратили поиски женщины, пропавшей 27 июня в Ачинске Красноярского края вместе с пятилетней дочкой, в день обнаружения тела девочки, сообщила РИА Новости представитель поисково-спасательного отряда Серафима Чооду.

"Отряд прекратил поиски Екатерины (мать девочки – ред.), поиск закрыт. Дальнейшие действия не входят в нашу компетенцию", - сказала собеседница агентства, уточнив, что мероприятия были завершены в воскресенье.