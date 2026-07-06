Синоптик рассказала, как будет меняться температура в Москве на неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве в течение недели ожидается постепенное повышение температуры воздуха.

В будние дни температура будет от +19 до +23 градусов, в выходные — от +22 до +28 градусов тепла.

В субботу и воскресенье ожидаются кратковременные осадки, при этом каких-то экстремальных явлений не прогнозируется.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Температура воздуха в столице будет плавно повышаться в течение недели, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.

"Температура воздуха будет плавно повышаться в течение недели в Москве . Так, в первые рабочие дни в столице ожидается на 1,5-2 градуса отставание от нормы, а уже в конце рабочей недели и в выходные прогнозируется превышение нормы до плюс 2 градусов тепла", - рассказала синоптик.

Макарова отметила, что в будние дни температура воздуха ожидается от плюс 19 до плюс 23 градусов, а в выходные прогнозируются от плюс 22 до плюс 28 градусов тепла.

"Несмотря на летнее тепло, в субботу и воскресенье, в столице ожидаются кратковременные осадки", - рассказала синоптик.

Она подчеркнула, что каких-то экстремальных явлений в Москве не ожидается.