Синоптик рассказала, как будет меняться температура в Москве на неделе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в течение недели ожидается постепенное повышение температуры воздуха.
- В будние дни температура будет от +19 до +23 градусов, в выходные — от +22 до +28 градусов тепла.
- В субботу и воскресенье ожидаются кратковременные осадки, при этом каких-то экстремальных явлений не прогнозируется.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Температура воздуха в столице будет плавно повышаться в течение недели, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Температура воздуха будет плавно повышаться в течение недели в Москве. Так, в первые рабочие дни в столице ожидается на 1,5-2 градуса отставание от нормы, а уже в конце рабочей недели и в выходные прогнозируется превышение нормы до плюс 2 градусов тепла", - рассказала синоптик.
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Макарова отметила, что в будние дни температура воздуха ожидается от плюс 19 до плюс 23 градусов, а в выходные прогнозируются от плюс 22 до плюс 28 градусов тепла.
"Несмотря на летнее тепло, в субботу и воскресенье, в столице ожидаются кратковременные осадки", - рассказала синоптик.
Она подчеркнула, что каких-то экстремальных явлений в Москве не ожидается.
"Экологическая ситуация в городе будет спокойная, так как благодаря дождям и ветру столица проветривается и очищается, что позволяет легко дышать ее жителям в центре мегаполиса", — добавила Макарова.
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