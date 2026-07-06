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Синоптик рассказала, как будет меняться температура в Москве на неделе - РИА Новости, 06.07.2026
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18:03 06.07.2026
Синоптик рассказала, как будет меняться температура в Москве на неделе

Макарова: температура в Москв будет плавно повышаться в течение недели

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в течение недели ожидается постепенное повышение температуры воздуха.
  • В будние дни температура будет от +19 до +23 градусов, в выходные — от +22 до +28 градусов тепла.
  • В субботу и воскресенье ожидаются кратковременные осадки, при этом каких-то экстремальных явлений не прогнозируется.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Температура воздуха в столице будет плавно повышаться в течение недели, сообщила РИА Новости ведущий метеоролог Гидрометцентра России Марина Макарова.
"Температура воздуха будет плавно повышаться в течение недели в Москве. Так, в первые рабочие дни в столице ожидается на 1,5-2 градуса отставание от нормы, а уже в конце рабочей недели и в выходные прогнозируется превышение нормы до плюс 2 градусов тепла", - рассказала синоптик.
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Макарова отметила, что в будние дни температура воздуха ожидается от плюс 19 до плюс 23 градусов, а в выходные прогнозируются от плюс 22 до плюс 28 градусов тепла.
"Несмотря на летнее тепло, в субботу и воскресенье, в столице ожидаются кратковременные осадки", - рассказала синоптик.
Она подчеркнула, что каких-то экстремальных явлений в Москве не ожидается.
"Экологическая ситуация в городе будет спокойная, так как благодаря дождям и ветру столица проветривается и очищается, что позволяет легко дышать ее жителям в центре мегаполиса", — добавила Макарова.
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ОбществоМоскваМарина МакароваГидрометцентрРоссия
 
 
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