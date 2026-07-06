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Синоптик рассказала, сколько часов в Москве в июне светило солнце - РИА Новости, 06.07.2026
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12:07 06.07.2026
Синоптик рассказала, сколько часов в Москве в июне светило солнце

Позднякова: солнце в Москве в июне светило 289 часов

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие во время прогулки в парке
Прохожие во время прогулки в парке - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В июне в Москве солнце светило 289 часов, что соответствует норме.
  • Норма солнечного сияния в июне при максимальной продолжительности светового дня составляет 271 час.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Солнце в Москве в июне светило 289 часов, что соответствует норме, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В июне в Москве солнце светило 289 часов, это ровно норма", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в июне при максимальной продолжительности светового дня норма солнечного сияния составляет 271 час.
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