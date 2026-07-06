Синоптик рассказала, сколько часов в Москве в июне светило солнце

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В июне в Москве солнце светило 289 часов, что соответствует норме.
- Норма солнечного сияния в июне при максимальной продолжительности светового дня составляет 271 час.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Солнце в Москве в июне светило 289 часов, что соответствует норме, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"В июне в Москве солнце светило 289 часов, это ровно норма", - рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что в июне при максимальной продолжительности светового дня норма солнечного сияния составляет 271 час.
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1 июля, 07:10