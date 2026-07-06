В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве двух человек

БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали в Одоевском районе Тульской области 28‑летнего подозреваемого в убийстве мужчины и женщины в Щекино, им оказался сын убитого, заявили в СУСК РФ по региону.

По данным управления, 2 июля в частном доме обнаружены тела мужчины 1977 года рождения и женщины 1981 года рождения. Возбуждено дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), подозреваемый был объявлен в розыск.