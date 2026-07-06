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В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве двух человек - РИА Новости, 06.07.2026
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10:13 06.07.2026
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве двух человек

В тульском Щекино после двойного убийства задержали сына одной из жертв

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Щекино Тульской области обнаружены тела мужчины и женщины с проломленными головами.
  • Задержан 28-летний сын погибшего по подозрению в убийстве.
  • Возбуждено дело об убийстве, подозреваемый будет допрошен и направлен на психолого-психиатрическую экспертизу.
БЕЛГОРОД, 6 июл - РИА Новости. Правоохранители задержали в Одоевском районе Тульской области 28‑летнего подозреваемого в убийстве мужчины и женщины в Щекино, им оказался сын убитого, заявили в СУСК РФ по региону.
Как сообщали правоохранительных органах РИА Новости, в Щекино разыскивают мужчину по подозрению в убийстве 2 июля двух человек. Женщину и мужчину с проломленными головами нашли в частном доме, женщина умерла на месте, мужчина — в больнице.
"Накануне при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России по Тульской области в Одоевском районе по подозрению в совершении вышеуказанного преступления был задержан 28-летний сын погибшего. В ближайшее время молодой человек будет допрошен, а затем направлен для прохождения психолого-психиатрической экспертизы", - говорится в сообщении СУСК в канале на платформе "Макс".
По данным управления, 2 июля в частном доме обнаружены тела мужчины 1977 года рождения и женщины 1981 года рождения. Возбуждено дело об убийстве (ч. 2 ст. 105 УК РФ), подозреваемый был объявлен в розыск.
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