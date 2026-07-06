Свыше 2 тысяч многоквартирных домов Подмосковья капитально отремонтируют

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч многоквартирных домов планируют капитально отремонтировать в 2026 году в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно сообщению, в рамках капремонта в домах обновят внутренние инженерные системы, приведут в порядок кровли, фасады, узлы управления, фундаменты, подвалы, а также заменят лифты. Всего обновят порядка 5,2 тысячи элементов.

"Программа этого года охватывает 54 муниципалитета, 71% домов, вошедших в нее, построены до 1990 года. Основной массив – это пятиэтажки 1960-1970-х годов (790 МКД), 550 домов в три-четыре этажа, построенные в 1950-1960-х годах и 339 МКД в шесть-девять этажей 1970-1980-х годов постройки", - отметил гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Дмитрий Сватковский, слова которого приводятся в сообщении.