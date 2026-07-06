Свыше 2 тысяч многоквартирных домов Подмосковья капитально отремонтируют

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В 2026 году в Подмосковье планируют капитально отремонтировать более 2 тысяч многоквартирных домов.
- В рамках капремонта в домах обновят внутренние инженерные системы, приведут в порядок кровли, фасады, узлы управления, фундаменты, подвалы и заменят лифты.
- Программа этого года охватывает 54 муниципалитета, 71 % домов, вошедших в нее, построены до 1990 года.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Более 2 тысяч многоквартирных домов планируют капитально отремонтировать в 2026 году в Подмосковье, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Мы реализуем региональную программу по капремонту многоквартирных домов. Объем в этом году заметный – более 2 тысяч МКД. Больше всего отремонтируем в Балашихе, Люберцах, Одинцово, Воскресенске и Химках. Серьезная работа ведется по внутренним инженерным системам. Узлы управления, лифты – все это также требует внимательного подхода. Важно, чтобы все работы были выполнены в срок", - сказал Воробьев, слова которого приводятся пресс-службой губернатора и правительства региона.
Согласно сообщению, в рамках капремонта в домах обновят внутренние инженерные системы, приведут в порядок кровли, фасады, узлы управления, фундаменты, подвалы, а также заменят лифты. Всего обновят порядка 5,2 тысячи элементов.
"Программа этого года охватывает 54 муниципалитета, 71% домов, вошедших в нее, построены до 1990 года. Основной массив – это пятиэтажки 1960-1970-х годов (790 МКД), 550 домов в три-четыре этажа, построенные в 1950-1960-х годах и 339 МКД в шесть-девять этажей 1970-1980-х годов постройки", - отметил гендиректор Фонда капитального ремонта Московской области Дмитрий Сватковский, слова которого приводятся в сообщении.
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