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В Подмосковье откроют семь школ и два детских сада за счет инвесторов - РИА Новости, 06.07.2026
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Новости Подмосковья
 
17:07 06.07.2026
В Подмосковье откроют семь школ и два детских сада за счет инвесторов

В Подмосковье планируют открыть семь школ и два детских сада за счет инвесторов

© Фото : Пресс-служба правительства Московской областиГубернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. В Подмосковье планируют открыть семь школ и два детских сада в этом году, построенных за счет инвесторов, сообщает пресс-служба правительства Московской области.
На еженедельном совещании губернатора региона Андрея Воробьева обсудили ход строительства объектов образования за счет внебюджетных источников финансирования.
«
"Одна из важных тем – это капитальный ремонт и строительство объектов образования в разных городах Подмосковья. Мы сдаем новые школы, например, в Котельниках огромный комплекс, делаем капремонт по президентской программе. Важно вовремя завершить все работы. Но помимо бюджетных у нас строятся и внебюджетные школы, детсады. Сегодня обсудим — где и какие объекты будут запущены в новом учебном году", — приводит слова Воробьева пресс-служба.
Так, в этом году в эти школы смогут пойти почти 5,5 тысячи учащихся, а в новые детские сады – более 5,6 тысячи воспитанников.
"Открытие школ и детских садов синхронизируется со сроками заселения жилых комплексов и наличием сведений об очередях в строящиеся социальные объекты, чтобы они открывались своевременно и не пустовали. В этом году планируем открыть семь школ, одна – в ЖК "Изумрудные холмы" в городском округе Красногорск уже открыта, до первого сентября начнут работу остальные", — отметила министр жилищной политики Подмосковья Елена Волкова.
Она добавила, что пять детских садов из планируемых 22 уже работают, до первого сентября откроется еще 13 и еще четыре до конца года.
 
Новости ПодмосковьяСтроительствоМосковская область (Подмосковье)КрасногорскАндрей ВоробьевКотельники
 
 
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