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В Подмосковье сотрудник гипермаркета ударил коллегу ножом в живот - РИА Новости, 06.07.2026
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12:39 06.07.2026 (обновлено: 13:03 06.07.2026)
В Подмосковье сотрудник гипермаркета ударил коллегу ножом в живот

В Ильинском в Подмосковье сотрудник гипермаркета ударил коллегу ножом в живот

© Росгвардия. Московская область/MAXСотрудник магазина строительных материалов ударил коллегу ножом в Подмосковье
Сотрудник магазина строительных материалов ударил коллегу ножом в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Росгвардия. Московская область/MAX
Сотрудник магазина строительных материалов ударил коллегу ножом в Подмосковье
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В гипермаркете стройматериалов в Ильинском в Подмосковье произошел конфликт между двумя работниками.
  • Один из сотрудников нанес другому резаные раны в область живота.
  • Росгвардия задержала 51-летнего мужчину.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сотрудник магазина строительных материалов, поссорившись с коллегой, ударил его ножом в живот в Подмосковье, нападавший задержан и передан полиции, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии.
"Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение о происшествии в сельском поселении Ильинское. Незамедлительно прибыв на охраняемый объект, правоохранители выяснили, что между двумя работниками произошёл конфликт, в ходе которого агрессивно настроенный продавец нанес своему коллеге резаные раны в область живота", - сказали в пресс-службе, добавив, что поножовщина произошла в известном гипермаркете строительных материалов.
Росгвардейцы задержали подозреваемого и передали полиции - им оказался 51-летний приезжий. Пострадавший госпитализирован.
По данному факту проводится проверка.
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