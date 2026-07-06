В Подмосковье сотрудник гипермаркета ударил коллегу ножом в живот

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Сотрудник магазина строительных материалов, поссорившись с коллегой, ударил его ножом в живот в Подмосковье, нападавший задержан и передан полиции, пострадавший госпитализирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе подмосковного главка Росгвардии.

"Находясь на маршруте патрулирования, росгвардейцы получили сообщение о происшествии в сельском поселении Ильинское. Незамедлительно прибыв на охраняемый объект, правоохранители выяснили, что между двумя работниками произошёл конфликт, в ходе которого агрессивно настроенный продавец нанес своему коллеге резаные раны в область живота", - сказали в пресс-службе, добавив, что поножовщина произошла в известном гипермаркете строительных материалов.