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СМИ: Киеву не стоит ждать скорого восполнения запасов перехватчиков ПВО - РИА Новости, 06.07.2026
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16:12 06.07.2026
СМИ: Киеву не стоит ждать скорого восполнения запасов перехватчиков ПВО

NYT: Украине не хватает перехватчиков ПВО, восполнение запасов маловероятно

© AP Photo / Michal DyjukВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Michal Dyjuk
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украине не хватает перехватчиков противовоздушной обороны, и существенное восполнение запасов в ближайшее время маловероятно, пишет газета New York Times. .
  • Украинские операторы ПВО испытывают перегрузку и усталость.
  • Приблизительно две трети российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украине не хватает перехватчиков противовоздушной обороны, существенное восполнение запасов в ближайшее время маловероятно, пишет газета New York Times.
"Украина не раскрывает, сколько у нее осталось запасов, однако она не справляется с перехватом большинства баллистических ракет, и ее требования срочных новых поставок перехватчиков позволяют предположить, что запасов осталось мало... Существенное восполнение запасов в ближайшее время остается маловероятным", - говорится в публикации.
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Как заявил в комментарии один из украинских военных, подобная нехватка ощущается постоянно.
Издание также отмечает, что украинские операторы ПВО испытывают перегрузку и усталость.
Ранее Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами.
В конце июня New York Times, проанализировав данные украинских ВВС, сообщала, что приблизительно две трети российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины.
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Представитель украинского МИД Георгий Тихий ранее жаловался, что Киеву приходится просить партнеров передать Украине ракеты для систем ПВО с истекающим сроком годности вместо передачи их на утилизацию.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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