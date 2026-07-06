Краткий пересказ от РИА ИИ Украине не хватает перехватчиков противовоздушной обороны, и существенное восполнение запасов в ближайшее время маловероятно, пишет газета New York Times. .

Украинские операторы ПВО испытывают перегрузку и усталость.

Приблизительно две трети российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украине не хватает перехватчиков противовоздушной обороны, существенное восполнение запасов в ближайшее время маловероятно, пишет газета Украине не хватает перехватчиков противовоздушной обороны, существенное восполнение запасов в ближайшее время маловероятно, пишет газета New York Times

"Украина не раскрывает, сколько у нее осталось запасов, однако она не справляется с перехватом большинства баллистических ракет, и ее требования срочных новых поставок перехватчиков позволяют предположить, что запасов осталось мало... Существенное восполнение запасов в ближайшее время остается маловероятным", - говорится в публикации.

Как заявил в комментарии один из украинских военных, подобная нехватка ощущается постоянно.

Издание также отмечает, что украинские операторы ПВО испытывают перегрузку и усталость.

Ранее Владимир Зеленский признал, что украинская ПВО не справляется с российскими баллистическими ракетами.

В конце июня New York Times, проанализировав данные украинских ВВС, сообщала, что приблизительно две трети российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины

Представитель украинского МИД Георгий Тихий ранее жаловался, что Киеву приходится просить партнеров передать Украине ракеты для систем ПВО с истекающим сроком годности вместо передачи их на утилизацию.