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Источник: разговоры о новом раунде переговоров США и Ирана преждевременны - РИА Новости, 06.07.2026
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18:47 06.07.2026
Источник: разговоры о новом раунде переговоров США и Ирана преждевременны

РИА Новости: разговоры о новом раунде переговоров США и Ирана преждевременны

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пакистанский дипломатический источник заявил, что разговоры о проведении второго раунда прямых переговоров между США и Ираном в Пакистане в июле преждевременны.
  • Источник не исключил возможность возобновления технических переговоров в этом месяце.
ИСЛАМАБАД, 6 июл - РИА Новости. Разговоры о проведении в июле второго раунда прямых переговоров между США и Ираном в Пакистане преждевременны, заявил РИА Новости пакистанский дипломатический источник.
Ранее саудовский телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что новый раунд переговоров между США и Ираном пройдет в Пакистане 11 июля.
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"Нет гарантий того, что прямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном пройдут в этом месяце. Это длительный процесс, который занимает время", - сказал собеседник агентства.
При этом он не исключил возобновление технических переговоров в этом месяце.
"Прикладываем максимальные усилия, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров", - добавил источник.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Ключевыми посредниками выступают Пакистан и Катар.
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