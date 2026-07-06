Источник: разговоры о новом раунде переговоров США и Ирана преждевременны

Краткий пересказ от РИА ИИ Пакистанский дипломатический источник заявил, что разговоры о проведении второго раунда прямых переговоров между США и Ираном в Пакистане в июле преждевременны.

Источник не исключил возможность возобновления технических переговоров в этом месяце.

ИСЛАМАБАД, 6 июл - РИА Новости. Разговоры о проведении в июле второго раунда прямых переговоров между США и Ираном в Пакистане преждевременны, заявил РИА Новости пакистанский дипломатический источник.

Ранее саудовский телеканал Al Arabiya сообщил со ссылкой на источники, что новый раунд переговоров между США Ираном пройдет в Пакистане 11 июля.

"Нет гарантий того, что прямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном пройдут в этом месяце. Это длительный процесс, который занимает время", - сказал собеседник агентства.

При этом он не исключил возобновление технических переговоров в этом месяце.

"Прикладываем максимальные усилия, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров", - добавил источник.