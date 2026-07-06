Источник: разговоры о новом раунде переговоров США и Ирана преждевременны

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пакистанский дипломатический источник заявил, что разговоры о проведении второго раунда прямых переговоров между США и Ираном в Пакистане в июле преждевременны.
- Источник не исключил возможность возобновления технических переговоров в этом месяце.
ИСЛАМАБАД, 6 июл - РИА Новости. Разговоры о проведении в июле второго раунда прямых переговоров между США и Ираном в Пакистане преждевременны, заявил РИА Новости пакистанский дипломатический источник.
"Нет гарантий того, что прямые переговоры между Тегераном и Вашингтоном пройдут в этом месяце. Это длительный процесс, который занимает время", - сказал собеседник агентства.
При этом он не исключил возобновление технических переговоров в этом месяце.
"Прикладываем максимальные усилия, чтобы стороны конфликта сели за стол переговоров", - добавил источник.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Ключевыми посредниками выступают Пакистан и Катар.