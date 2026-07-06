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Украинские системы ПВО не будут такими эффективными, как Patriot, пишут СМИ - РИА Новости, 06.07.2026
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17:28 06.07.2026
Украинские системы ПВО не будут такими эффективными, как Patriot, пишут СМИ

NYT: системы ПВО ВСУ вряд ли будут такими же эффективными, как Patriot

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские ракеты Patriot
Американские ракеты Patriot - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Американские ракеты Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Газета New York Times пишет, что разрабатываемые Украиной системы противовоздушной обороны вряд ли будут такими же эффективными, как американские системы Patriot.
  • В январе прошлого года главком ВСУ Александр Сырский утверждал, что Украина работает над созданием собственного комплекса противовоздушной обороны.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разрабатываемые Украиной системы противовоздушной обороной вряд ли будут такими же эффективными, как американские системы Patriot, пишет газета New York Times.
В январе прошлого года главком ВСУ Александр Сырский утверждал, что Украина работает над созданием собственного комплекса противовоздушной обороны.
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"Украина разрабатывает собственные системы противовоздушной обороны, маловероятно, что они будут такими же эффективными, как Patriot", - говорится в публикации издания.
Ранее газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
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