Украинские системы ПВО не будут такими эффективными, как Patriot, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Газета New York Times пишет, что разрабатываемые Украиной системы противовоздушной обороны вряд ли будут такими же эффективными, как американские системы Patriot.
- В январе прошлого года главком ВСУ Александр Сырский утверждал, что Украина работает над созданием собственного комплекса противовоздушной обороны.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Разрабатываемые Украиной системы противовоздушной обороной вряд ли будут такими же эффективными, как американские системы Patriot, пишет газета New York Times.
В январе прошлого года главком ВСУ Александр Сырский утверждал, что Украина работает над созданием собственного комплекса противовоздушной обороны.
"Украина разрабатывает собственные системы противовоздушной обороны, маловероятно, что они будут такими же эффективными, как Patriot", - говорится в публикации издания.
Ранее газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами.