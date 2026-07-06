Украинские системы ПВО не будут такими эффективными, как Patriot, пишут СМИ

"Украина разрабатывает собственные системы противовоздушной обороны, маловероятно, что они будут такими же эффективными, как Patriot", - говорится в публикации издания.

Ранее газета New York Times писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами.