СМИ: Пашинян приказал закрыть почти все компании оппозиционера Царукяна

Ранее представитель партии Ивета Тоноян сообщила о масштабных обысках практически во всех компаниях, входящих в концерн "Мульти Груп". По ее словам, обыскивают также квартиры директоров этих организаций.

До парламентских выборов 7 июня и после них по различным обвинениям были задержаны сотни представителей оппозиционных сил, в частности блоков "Сильная Армения" и "Армения" и партии "Процветающая Армения".