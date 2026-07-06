СМИ: Пашинян приказал закрыть почти все компании оппозиционера Царукяна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал указание закрыть почти все компании, входящие в концерн «Мульти Груп».
- Причина такого решения — участие партии Гагика Царукяна в парламентских выборах.
ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал указание закрыть почти все компании, входящие в концерн "Мульти Груп", который принадлежит лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, сообщает онлайн-издание "Ишханутюн" ("Власть"), ссылаясь на свои источники.
"По нашей информации, Пашинян дал указание закрыть почти все компании, входящие в концерн "Мульти Груп", в том числе завод "Араратцемент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причина такого решение – участие партии Царукяна в парламентских выборах.
Ранее представитель партии Ивета Тоноян сообщила о масштабных обысках практически во всех компаниях, входящих в концерн "Мульти Груп". По ее словам, обыскивают также квартиры директоров этих организаций.
До парламентских выборов 7 июня и после них по различным обвинениям были задержаны сотни представителей оппозиционных сил, в частности блоков "Сильная Армения" и "Армения" и партии "Процветающая Армения".