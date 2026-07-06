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СМИ: Пашинян приказал закрыть почти все компании оппозиционера Царукяна - РИА Новости, 06.07.2026
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10:13 06.07.2026 (обновлено: 10:17 06.07.2026)
СМИ: Пашинян приказал закрыть почти все компании оппозиционера Царукяна

Пашинян приказал закрыть почти все компании, входящие в концерн Царукяна

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал указание закрыть почти все компании, входящие в концерн «Мульти Груп».
  • Причина такого решения — участие партии Гагика Царукяна в парламентских выборах.
ЕРЕВАН, 6 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян дал указание закрыть почти все компании, входящие в концерн "Мульти Груп", который принадлежит лидеру оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагику Царукяну, сообщает онлайн-издание "Ишханутюн" ("Власть"), ссылаясь на свои источники.
"По нашей информации, Пашинян дал указание закрыть почти все компании, входящие в концерн "Мульти Груп", в том числе завод "Араратцемент", - говорится в сообщении.
Отмечается, что причина такого решение – участие партии Царукяна в парламентских выборах.
Ранее представитель партии Ивета Тоноян сообщила о масштабных обысках практически во всех компаниях, входящих в концерн "Мульти Груп". По ее словам, обыскивают также квартиры директоров этих организаций.
До парламентских выборов 7 июня и после них по различным обвинениям были задержаны сотни представителей оппозиционных сил, в частности блоков "Сильная Армения" и "Армения" и партии "Процветающая Армения".
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